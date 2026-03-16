Χαρδαλιάς από την Παιανία: «Με σχέδιο ενισχύουμε τις υποδομές και την Ανατολική Αττική»

Η αντιπλημμυρική θωράκιση της Παιανίας, η δημιουργία κρίσιμων υποδομών που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και η υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης που πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στην περιοχή, συνεχίζοντας την τακτική επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και των 66 γειτονιών του Λεκανοπεδίου.

Αρχικά ο κ. Χαρδαλιάς είχε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Παιανίας Ισίδωρο Μάδη, στο δημαρχιακό μέγαρο, όπου επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία των δύο πλευρών στην υλοποίηση σημαντικών τοπικών αλλά και υπερτοπικών έργων, ενώ τέθηκαν επί τάπητος οι προτεραιότητες όσον αφορά το προσεχές χρονικό διάστημα.



Ειδικότερα, δόθηκε καταρχάς ιδιαίτερη έμφαση στην κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Παιανίας, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 22.155.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), το οποίο θα καλυφθεί από πόρους της Περιφέρειας Αττικής και αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Πρώτα απ’ όλα θα συμβάλει καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και των υπόγειων υδάτων, περιορίζοντας τη χρήση βόθρων και αποτρέποντας τη ρύπανση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα. Παράλληλα, θα βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες υγιεινής και δημόσιας υγείας για τους κατοίκους, ενώ θα ενισχύσει την ποιότητα ζωής και τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη.

Η διαγωνιστική διαδικασία για το έργο έχει ολοκληρωθεί και βαίνει πλέον προς την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Το μήκος των δικτύων ακαθάρτων του συγκεκριμένου τμήματος ανέρχεται σε 59,6 χιλιόμετρα, ενώ η περιοχή αναφοράς του έργου εκτείνεται σε περίπου 290 εκτάρια. Τελικός αποδέκτης των λυμάτων θα είναι το νέο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου – Παιανίας, το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία.

Προγραμματική Σύμβαση για τη δημιουργία νέων χώρων ψυχαγωγίας, περιπάτου και άθλησης στην Πεδουλά Κύπρου

Παράλληλα, στο δημαρχιακό μέγαρο Παιανίας υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και τον Δήμαρχο Ισίδωρο Μάδη η Προγραμματική Σύμβαση για την κατασκευή νέων κοινόχρηστων χώρων επί της οδού Πεδουλά Κύπρου, προϋπολογισμού 650.800 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ποσό που θα καλυφθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Στο πλαίσιο της ανάπλασης προβλέπεται η δημιουργία σύγχρονης παιδικής χαράς, η οποία θα είναι προσβάσιμη από την οδό Φώτη Κόντογλου (πεζόδρομος), καθώς και η κατασκευή πλατείας κυκλικής μορφής με υπαίθρια όργανα γυμναστικής. Παράλληλα θα διαμορφωθούν χώροι πρασίνου και περιπάτου, ενώ σε κατάλληλα σημεία θα τοποθετηθούν παγκάκια και σύγχρονα φωτιστικά σώματα. Η συγκεκριμένη παρέμβαση στοχεύει στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, τη δημιουργία νέων σημείων συνάντησης και αναψυχής για τους κατοίκους και τη βελτίωση της καθημερινότητας μικρών και μεγάλων.



Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών συζητήθηκαν επίσης σημαντικά ζητήματα που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής και παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε αυτοψία του Περιφερειάρχη Αττικής σε σημεία όπου βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να ξεκινήσουν σημαντικά έργα υποδομής, προκειμένου να διαπιστωθεί επιτόπου η πορεία των παρεμβάσεων. Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε το σημείο όπου θα πραγματοποιηθεί η ανάπλαση της οδού Πεδουλά Κύπρου με τη δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων και αμέσως μετά μετέβη σε δύο ακόμη σημαντικά εργοτάξια.



*Ανακατασκευή της οδού σύνδεσης Παιανίας – σπηλαίου «Κουτούκι»*



Ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς βρέθηκε σε σημεία της οδού Ονείρων όπου θα υλοποιηθούν έργα ανακατασκευής και συντήρησης του δρόμου που συνδέει την πόλη της Παιανίας με το σπήλαιο «Κουτούκι». Υπενθυμίζεται ότι η προγραμματική σύμβαση για την ανακατασκευή της οδού προϋπολογισμού 510.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), υπεγράφη στις 10 Νοεμβρίου 2025 και το ποσό θα καλυφθεί επίσης από πόρους της Περιφέρειας Αττικής,

Το «Κουτούκι» αποτελεί το μοναδικό οργανωμένο και επισκέψιμο σπήλαιο του Λεκανοπεδίου και στόχος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και η ασφαλής διέλευση των επισκεπτών, των μαθητών και των κατοίκων που κινούνται καθημερινά στον δρόμο προς αυτό. Η υφιστάμενη οδός παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές στο οδόστρωμα και ρηγματώσεις, οι οποίες καθιστούν δύσκολη και σε ορισμένα σημεία επικίνδυνη τη διέλευση των οχημάτων, ιδίως κατά τις περιόδους αυξημένης επισκεψιμότητας του σπηλαίου.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν την ανακατασκευή και συντήρηση του ασφαλτοτάπητα χωρίς καμία αλλαγή στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού. Το συνολικό μήκος της διαδρομής, από την οδό Αναπαύσεως (στο ύψος του κοιμητηρίου) έως την είσοδο του σπηλαίου, ανέρχεται σε 3.500 μέτρα, ενώ το πλάτος της κυμαίνεται από 5,5 έως 6,5 μέτρα.



*Αναβάθμιση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων που είχαν εγκαταλειφθεί για χρόνια και μετατροπή τους σε προπονητικό κέντρο υψηλών προδιαγραφών*



Ο Περιφερειάρχης Αττικής επιθεώρησε επίσης τον υπαίθριο χώρο των ολυμπιακών εγκαταστάσεων της Παιανίας που είχαν εγκαταλειφθεί για τουλάχιστον 15 χρόνια και τώρα αναβαθμίζονται πλήρως. Ο περιβάλλον χώρος του οικοπέδου θα αξιοποιηθεί στο έπακρο, καθώς θα δημιουργηθούν και επιπλέον χώροι άθλησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού για τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 6.335.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ποσό που θα καλυφθεί από πόρους της Περιφέρειας.

Ενδεικτικά προβλέπεται η δημιουργία πλήρους στίβου 400 μέτρων οκτώ διαδρομών με κερκίδες χωρητικότητας 2.000 θέσεων, πεδίου τοξοβολίας 70 μέτρων έξι θέσεων αθλητών, δύο γηπέδων καλαθοσφαίρισης, δύο γηπέδων αντισφαίρισης και δύο γηπέδων padel. Παράλληλα θα κατασκευαστούν υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, όπως π.χ. δύο κτήρια αποδυτηρίων, κτήριο με όργανα γυμναστικής για προθέρμανση αθλητών, χώροι στάθμευσης οχημάτων, εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας, ανοικτό θέατρο 500 θέσεων, εντευκτήριο και παιδική χαρά. Προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση μεταλλικών σκιάστρων με παγκάκια και κρουνοί με πόσιμο νερό, ενώ στον υπόλοιπο χώρο, πέραν του διαμορφωμένου, θα υπάρχουν φυτά που προσαρμόζονται στο συγκεκριμένο μικροκλίμα.



*«Χρειάζεται να υπάρχει εγρήγορση και συνεννόηση με όρους αξιοπρέπειας μεταξύ Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης και Πολιτείας»*



Μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε τα εξής:

«Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Παιανίας Ισίδωρο Μάδη για τη μέχρι σήμερα συνεργασία μας, αλλά κυρίως για τη διάθεση που δείχνει όλο αυτό το διάστημα στο να προτάσσουμε και να προτεραιοποιούμε μια σειρά έργων τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την περιοχή. Ξέρετε, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων σε ένα μητροπολιτικό κέντρο όπως είναι η Αττική, με περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια κατοίκους και τουλάχιστον 5 με 6 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική άσκηση. Για πολλά χρόνια βασικές υποδομές παρέμειναν χωρίς την απαραίτητη συντήρηση και αναβάθμιση. Σήμερα ωστόσο προχωρούμε με σχέδιο, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και στενή συνεργασία μεταξύ Αυτοδιοίκησης και Πολιτείας, ώστε να καλύψουμε τα κενά του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε σύγχρονες, ασφαλείς και ανθεκτικές υποδομές για τους πολίτες. Χρειάζεται να υπάρχει εγρήγορση και συνεννόηση. Θα πρέπει όμως και να σταματήσει αυτό το «μπαλάκι» αρμοδιοτήτων από την Πολιτεία προς την Αυτοδιοίκηση Β’ βαθμού. Κι όποτε γίνεται αυτό, προφανώς και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την όποια ευθύνη, αρκεί αυτό να γίνεται με όρους αξιοπρέπειας από εμάς και ευθύνης από την Πολιτεία, η οποία θα πρέπει ταυτόχρονα να μας μεταβιβάσει και τους αντίστοιχους πόρους που απαιτούνται.

Η Παιανία αποτελεί μια δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή της Ανατολικής Αττικής και απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια για την κάλυψη βασικών αναγκών υποδομής. Το έργο της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων είναι ένα μεγάλο και σύνθετο στοίχημα για όλους μας. Παρά τις τεχνικές δυσκολίες που προέκυψαν, χάρη στη συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων βρισκόμαστε πλέον ένα βήμα πριν την έναρξη των εργασιών. Στόχος μας είναι μέσα στους επόμενους μήνες να εγκατασταθεί ο ανάδοχος και να ξεκινήσει να φτιάχνεται ένα έργο ζωτικής σημασίας για την περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι επίσης οι παρεμβάσεις που αφορούν τη σύνδεση της πόλης με το σπήλαιο Κουτούκι, αλλά και οι αστικές αναπλάσεις που δημιουργούν νέους λειτουργικούς δημόσιους χώρους για τους πολίτες. Ξεχωριστή σημασία, ωστόσο, έχει και το μεγάλο έργο αξιοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων της Παιανίας, το οποίο θα αναδείξει την περιοχή σε έναν σύγχρονο πυρήνα άθλησης, πολιτισμού και αναψυχής».

Κλείνοντας αναφέρθηκε στην πορεία και το έργο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), υπογραμμίζοντας τα εξής: «Θέλω να κάνω τέλος μια σύντομη αναφορά και στη δουλειά που επιτελεί ο δήμαρχος Παιανίας στον ΣΠΑΥ, έναν Σύνδεσμο που για μένα συναισθηματικά είναι κάτι το ξεχωριστό, καθώς είχα την ευκαιρία να τον υπηρετήσω επί 13 συναπτά έτη. Ο Υμηττός αποτελεί έναν ανεκτίμητο φυσικό πνεύμονα για το Λεκανοπέδιο και η προστασία του είναι υπόθεση όλων μας. Η δουλειά που γίνεται στον ΣΠΑΥ είναι ιδιαίτερα σημαντική και είμαι βέβαιος ότι με τη συνεργασία όλων των φορέων, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις δράσεις προστασίας και ανάδειξης του βουνού τόσο για τις τωρινές όσο και για τις επόμενες γενιές».



Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Περιφερειάρχη Αττικής για τη σημερινή του επίσκεψη στην Παιανία, αλλά και για τη σταθερή και ουσιαστική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει. Πρόκειται για μια συνεργασία που μετατρέπει τον σχεδιασμό σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και έργα, που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Πραγματικά, και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, μόνο ευγνωμοσύνη οφείλω στον Περιφερειάρχη, γιατί δεν στεκόμαστε στα λόγια, αλλά φεύγουμε από τη θεωρία και πηγαίνουμε στην πράξη.

Η Παιανία είναι ένας δήμος που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντική οικιστική ανάπτυξη και αυτό δημιουργεί αυξημένες ανάγκες σε βασικές υποδομές. Η υλοποίηση του έργου του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων αποτελεί για εμάς κορυφαία προτεραιότητα, καθώς έρχεται να καλύψει μια κρίσιμη περιβαλλοντική ανάγκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις που αφορούν την αναβάθμιση των δημόσιων χώρων, τη βελτίωση των υποδομών και την αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Πρόκειται για έργα που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των δημοτών μας και αναδεικνύουν τις δυνατότητες του τόπου μας».



Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Παιανία, τον Περιφερειάρχη Αττικής συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Δημήτρης Δαμάσκος, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Έλενα Ράπτη και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Μαίρη Μίσκα.

Τον Δήμαρχο Ισίδωρο Μάδη κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στο δημαρχιακό μέγαρο πλαισίωναν οι Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού Μαριάννα Γιαννάκου, Οικονομικών Γεώργιος Δάβαρης, Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πολιτών Σταύρος Θανάσης, Παιδείας, Πολιτισμού και Ψηφιακής Πολιτικής Αθανάσιος Μιχαλόπουλος, Κοινωνικής Πολιτικής Γιάννης Σαμωνάς – Ξύκης, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Χριστόφορος Στάμου, Τεχνικών Έργων και Μελετών και Υπηρεσίας Δόμησης Αθανάσιος Χριστοδούλου, καθώς και η Γενική Γραμματέας του Δήμου Φωτεινή Τολούδη.