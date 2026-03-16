Πειραιάς: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε σε τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα – Συνελήφθη 43χρονος

Από έλεγχο της Τροχαίας Αττικής για εντοπισμό οδηγών που κυκλοφορούν έχοντας καταναλώσει αλκοόλ

Σημαντικές υλικές ζημιές σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα προκάλεσε ένας οδηγός τα μεσάνυχτα στον Πειραιά, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε πάνω τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 23:45 στην οδό Θερμοπύλων, όταν το Ι.Χ. που οδηγούσε ο άνδρας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε διαδοχικά με σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας ζημιές, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι υπέβαλαν τον οδηγό σε αλκοτέστ. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η μέτρηση έδειξε 1,19 mg/l αλκοόλ, τιμή σημαντικά υψηλότερη από το επιτρεπόμενο όριο.

Ο 43χρονος οδηγός, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση για το περιστατικό έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές.

