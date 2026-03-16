Θεσσαλονίκη: 71χρονος απειλούσε τους περίοικους με όπλα από το μπαλκόνι του
Στη σύλληψη ενός 71χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για παράβαση του Νόμου περί όπλων και απειλή.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας σύμφωνα με καταγγελία, κρατώντας δύο κυνηγετικά όπλα, βγήκε στο μπαλκόνι της οικίας του, σε χωριό του Δήμου Λαγκαδά και απειλούσε τους περίοικους για τη ζωή τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, με απόφαση εισαγγελέα ο ηλικιωμένος αφέθηκε ελεύθερος και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική για ακούσια νοσηλεία.
09:48 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: 71χρονος απειλούσε τους περίοικους με όπλα από το μπαλκόνι του
11:18 ∙ WHAT THE FACT
Ξύπνησε και ήταν όλος μπλε: Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί έκλαψαν από τα γέλια
09:29 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρή 27χρονη σε τροχαίο
05:26 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ