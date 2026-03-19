Αραβική σύνοδος: Κοινή έκκληση προς το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

Με κοινή δήλωση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η αραβική σύνοδος, με τις συμμετέχουσες χώρες να καλούν το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον γειτονικών κρατών.

Στην ανακοίνωση της συνόδου καταδικάζονται «οι σκόπιμες ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones», οι οποίες – όπως αναφέρεται – στόχευσαν κατοικημένες περιοχές και πολιτικές υποδομές, μεταξύ των οποίων ενεργειακές εγκαταστάσεις, μονάδες αφαλάτωσης, αεροδρόμια, κτίρια κατοικιών και διπλωματικές αποστολές.

«Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι αυτές οι επιθέσεις δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με κανένα πρόσχημα και με κανέναν τρόπο», σημειώνεται στην κοινή δήλωση.

Στη σύνοδο συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Αζερμπαϊτζάν, το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, το Πακιστάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τη Συρία, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.