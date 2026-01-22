Metron Analysis: Μπροστά με διαφορά η Νέα Δημοκρατία, όλα τα υπόλοιπα κόμματα κάτω από το 10%

Ανοίγει η «ψαλίδα» ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την αντιπολίτευση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο αποψινό (22/01) κεντρικό δελτίο του MEGA.

Το κυβερνών κόμμα κερδίζει 1,5% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ, το ΠΑΣΟΚ χάνει 1,6% και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και για άλλη μία φορά τέταρτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 6%, πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που κερδίζει μία μονάδα και πάει στο 27%, αλλά και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που παραμένει στο 8%, όπως και τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Η Metron Analysis μέτρησε αυθόρμητες απαντήσεις για την πρωθυπουργία «μεταξύ των πολιτικών αρχηγών» και οι αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα έφτασαν στο 6%, ενώ, για τη Μαρία Καρυστιανού ήταν μόλις 2%, με τη δημοφιλία της ωστόσο να φτάνει στο 50%.

Παράλληλα, άνοδο δύο μονάδων –από το 14% στο 16%– σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο εμφανίζουν εκείνοι που δηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα με επικεφαλής την κυρία Καρυστιανού.

Η Metron Analysis μέτρησε και το «δίδυμο» Καρυστιανού - Κωνσταντοπούλου, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να προηγείται μόνον στην ομάδα των ψηφοφόρων που δηλώνουν «κεντροαριστεροί» και την Μαρία Καρυστιανού να την προσπερνά με διαφορά τόσο στους αριστερούς, όσο και στους κεντρώους και τους κεντροδεξιούς.

Η διαφορά τους, ωστόσο, μειώνεται σε μόλις 4 μονάδες μεταξύ εκείνων που δηλώνουν «δεξιοί».

Πλην του κόμματος «Νίκη» και του Κινήματος Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη που έχουν μικρή άνοδο αλλά μένουν στο 2,5% και στο 1,7% αντίστοιχα στην εκτίμηση ψήφου και χάνουν το «εισιτήριο» για τη Βουλή, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίζουν κάμψη: Πέρα από το ΠΑΣΟΚ, που χάνει 1,6%, απώλειες έχει και η Πλεύση Ελευθερίας (από 11,5% τον Δεκέμβριο στο 11,7%), η Ελληνική Λύση (από το 11,6% στο 10,7%) το ΚΚΕ (από το 8,4% στο 8%), αλλά και η Φωνή Λογικής (από το 4,9% στο 3,3%).

Όλη η δημοσκόπηση: