Δημοσκόπηση Interview: Διψήφιο προβάδισμα ΝΔ έναντι ΠΑΣΟΚ - Η Καρυστιανού και το rebranding Τσίπρα

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερό διψήφιο προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο παραμένει δεύτερο, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview, που διεξήχθη από τις 21 έως τις 26 Ιανουαρίου 2026 σε δείγμα 3.129 ατόμων, για λογαριασμό του politic.gr.

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ προηγείται με 32,3%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 15,2%, σε απόσταση 17 μονάδων. Τρίτη έρχεται η Πλεύση Ελευθερίας με 7,6%, ακολουθούμενη από Ελληνική Λύση (6,5%), ΚΚΕ (5,3%), ΜέΡΑ25 (4,4%), Φωνή Λογικής (4,1%), ΣΥΡΙΖΑ (3,5%), Κίνημα Δημοκρατίας (2,9%), Νίκη (2,4%) και Νέα Αριστερά (1,1%).

Αναλυτικά ποσοστά ψήφου

Στο ερώτημα «ποιο κόμμα θα ψηφίζατε την επόμενη Κυριακή αν υπήρχαν εκλογές», η ΝΔ συγκεντρώνει 26,9%, το ΠΑΣΟΚ 12,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 6,3%, η Ελληνική Λύση 5,4%, το ΚΚΕ 5%, το ΜέΡΑ25 3,5%, η Φωνή Λογικής 3,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,7%, η Νίκη 2% και η Νέα Αριστερά 1%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί πρώτη θέση στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 31,7%, ενώ οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί μένουν σε μονοψήφια ποσοστά.

Η άποψη για Μαρία Καρυστιανού

Για την ετοιμότητα της Μαρίας Καρυστιανού να εισέλθει στην πολιτική, το 70% των ερωτηθέντων την θεωρεί «λίγο ή καθόλου έτοιμη», το 27% «πολύ ή αρκετά έτοιμη» και το 3% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Το 48% εκτιμά ότι η εικόνα της Καρυστιανού χειροτέρευσε πρόσφατα, το 37% μένει ίδια και το 14% βελτιώθηκε. Το 37% δηλώνει πιθανό να αλλάξει επιλογή υπέρ πιθανού κόμματός της.

Σε πιθανή αναμέτρηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Μαρία Καρυστιανού προηγείται με 34% έναντι 13% του Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 53% θεωρεί ότι κανείς δεν θα επικρατούσε.

Αξιολόγηση rebranding Τσίπρα

Το rebranding του Αλέξη Τσίπρα κρίνεται αδιάφορο από 49%, χειρότερο από 35% και καλό από 14%. Το 74,5% αποκλείει ψήφο υπέρ κόμματος Τσίπρα, ενώ το 24,5% το θεωρεί πιθανό.

