Δημοσκόπηση Pulse: Μπροστά η ΝΔ με 16,5 μονάδες - Οι τάσεις για Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζει τη μεγαλύτερη δυναμική, συγκεντρώνοντας το υψηλότερο ποσοστό θετικών αξιολογήσεων

Τη στάση και τις εκτιμήσεις των πολιτών απέναντι στις πιθανές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό και στα τρία νέα, υπό διαμόρφωση πολιτικά σχήματα, καταγράφει σε βάθος η δημοσκόπηση, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 16 έως 19 Ιανουαρίου σε δείγμα 1.123 πολιτών και αποτυπώνει ξεκάθαρες διαφοροποιήσεις ως προς το επίπεδο αποδοχής των νέων πρωτοβουλιών. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζει τη μεγαλύτερη δυναμική, συγκεντρώνοντας το υψηλότερο ποσοστό θετικών αξιολογήσεων.

Ακολουθεί το υπό διαμόρφωση πολιτικό σχήμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα κινείται το αντίστοιχο εγχείρημα του επίσης πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Ειδικότερα, το «κόμμα» Καρυστιανού καταγράφει ποσοστό αποδοχής 31%, συνδυάζοντας θετικές γνώμες και ενδιαφέρον από τους πολίτες. Το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει 19%, ενώ εκείνο του Αντώνη Σαμαρά περιορίζεται στο 10%, σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης.

pulse112png.jpg
pulse212png.jpg
pulse38png.jpg

Από ποια κόμματα αντλούν τους υποψήφιους ψηφοφόρους τους τα «υπό κατασκευή» κόμματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «πηγή άντλησης» των υποψήφιων ψηφοφόρων των «υπό κατασκευή» κομμάτων. Οι όποιες απώλειες για τα υπάρχοντα κόμματα, θα είναι εκείνες που θα διαμορφώσουν την επόμενη μέρα των εκλογών.

Τις μικρότερες απώλειες δείχνει να έχει η Νέα Δημοκρατία, ωστόσο, ακόμη και λίγες ποσοστιαίες μονάδες, είναι αρκετές για να κρίνουν την αυτοδυναμία ή μη στις επόμενες εκλογές.

1.jpg

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμά της έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ, διευρύνοντας μάλιστα τη διαφορά στις 16,5 μονάδες.

Ωστόσο, το κυβερνών κόμμα παραμένει σε απόσταση από το ποσοστό αυτοδυναμίας, ενώ στη Βουλή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Pulse, εισέρχονται επτά κόμματα, με το ΜέΡΑ25 (ως όγδοο) να βρίσκεται στο όριο του 3%.

