Φοινικούντα: Τα κρίσιμα σημεία στις απολογίες των δύο 22χρονων - «Μου την έχουν στημένη»

Συνεχίζονται οι απολογίες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Κατά τη διάρκεια των πολύωρων απολογιών τους, οι δύο 22χρονοι υποστήριξαν ότι πλέον αισθάνονται πως κινδυνεύει η ζωή τους. Αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι ήταν εκείνοι που εκτέλεσαν τα θύματα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, ενώ για περίπου μία ώρα βρέθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας σε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση.

Οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν έφεραν νέα δεδομένα στο φως, αλλάζοντας τα μέχρι τώρα δεδομένα και δίνοντας διαφορετική διάσταση στην πολύκροτη υπόθεση.

Σύμφωνα με το Mega, οι δύο νεαροί κατηγορούμενοι, καθώς και τα σημεία που εξακολουθούν να αφήνουν την υπόθεση θολή και ανοιχτή σε ερμηνείες. Ο συνεπιβάτης της μηχανής, ο οποίος αρχικά είχε ισχυριστεί ότι δεν μπήκε στο κάμπινγκ, τελικά παραδέχθηκε ότι είπε ψέματα.

«Θέλω να πω την αλήθεια γιατί θέλω να είμαι εντάξει απέναντι στον φίλο μου. Δεν ήταν ο Ι.Μ. αυτός που μπήκε στο κάμπινγκ. Εγώ κατέβηκα από το μηχανάκι και μπήκα μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανακρίτρια θεωρεί πως εκείνος είναι ο δράστης της δολοφονίας του επιχειρηματία και του επιστάτη. Ο ίδιος όμως το διαψεύδει: «Μπήκα στο κάμπινγκ, αλλά σταμάτησα λίγα μέτρα πριν τη ρεσεψιόν. Εκείνη τη στιγμή άκουσα πυροβολισμούς. Δεν έφτασα ποτέ στο σημείο του εγκλήματος. Κατάλαβα ότι κάποιος μου την έχει στημένη».

«Πανικοβλήθηκα και έτρεξα έξω. Μετά φοβήθηκα ακόμα περισσότερο, γιατί ο Ι.Μ. με ρωτούσε επίμονα τι είχε συμβεί. Κατέβηκα από το μηχανάκι και έφυγα με τα πόδια. Τη νύχτα κοιμήθηκα σε χωράφια. Πέταξα την τσάντα της κιθάρας σε έναν γκρεμό. Δεν είχα μαζί μου όπλο», δήλωσε.

Στο επίκεντρο της έρευνας παραμένει και ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία, ο οποίος αρχικά είχε αναγνωρίσει λανθασμένα τον δράστη. Οι καταθέσεις του σχετικά με τον 22χρονο οδηγό της μηχανής δεν επιβεβαιώθηκαν από την εξέλιξη της έρευνας.

«Επιμένω στην περιγραφή που είχα δώσει. Τον αναγνώρισα επειδή τα χαρακτηριστικά του προσώπου ταίριαζαν. Στις φωτογραφίες από το βενζινάδικο, ο οδηγός του σκούτερ φορά κράνος και μπλε τζιν παντελόνι», είχε αναφέρει.

«Ήθελα απλώς να βοηθήσω τον φίλο μου»

Ο δεύτερος 22χρονος, που αρχικά είχε συλληφθεί ως φυσικός αυτουργός αλλά σύμφωνα με την ανακρίτρια θεωρείται συνεργός, υποστήριξε πως η παρουσία του σχετιζόταν αποκλειστικά με την πρόθεσή του να βοηθήσει τον φίλο του.

«Δέχτηκα να πάω για να τον βοηθήσω. Κανείς δεν μου υποσχέθηκε χρήματα. Γνώριζα ότι ο Χ.Τ. χρησιμοποιούσε πολλούς αριθμούς, ακόμη και ‘πακιστανικούς’. Υπάρχουν κλήσεις προς τον αριθμό του επιχειρηματία, αλλά μιλούσα με τον Χ.Τ., όχι με τον ίδιο», είπε.

Για τη νύχτα του εγκλήματος ανέφερε πως δεν είδε τον φίλο του να κρατά όπλο.

«Δεν είχα ξαναπάει στη Φοινικούντα. Ο Χ.Τ. μου πρότεινε να κινηθούμε από επαρχιακούς δρόμους για να αποφύγουμε τα διόδια. Όσο ήταν μέσα στο κάμπινγκ, μου άφησε την τσάντα της κιθάρας στο μηχανάκι. Δεν την άνοιξε μπροστά μου. Δεν είδα όπλο», πρόσθεσε.

Τα «πακιστανικά» κινητά

Σημαντικά στοιχεία προέκυψαν και από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες μέσω των λεγόμενων «πακιστανικών» κινητών. Αρχικά οι κατηγορούμενοι αρνούνταν κάθε εμπλοκή, όμως όταν οι Αρχές παρουσίασαν τα δεδομένα, αναγκάστηκαν να αναθεωρήσουν.

«Στις 04/10/2025 θυμάμαι ότι μιλήσαμε με τον Χ.Τ. για καθημερινά θέματα. Στις 00:54 της 05/10/2025 τον κάλεσα επειδή κατάλαβα ότι δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Ήθελα να δω αν χρειάζεται κάτι. Του μιλούσα για διάφορα για να ξεχαστεί. Μετά τον ρώτησα για κάποιες βαλίτσες που πουλούσε», είχε καταθέσει ο εργοδότης των δύο νεαρών.

Η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση

Οι δύο 22χρονοι εξετάστηκαν ταυτόχρονα από την ανακρίτρια.

Ανακρίτρια: Πιστεύετε ότι εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο;

Χ.Τ.: Φοβάμαι να απαντήσω.

Ι.Μ.: Δεν γνωρίζω κάτι. Πήγα μόνο για να βοηθήσω τον φίλο μου.

Ανακρίτρια: Πότε αποφασίσατε να ξεκινήσετε;

Χ.Τ.: Δεν μπορώ να απαντήσω, φοβάμαι.

Ι.Μ.: Ο φίλος μου με ειδοποίησε.

Ανακρίτρια: Σας υποσχέθηκαν χρήματα;

Χ.Τ.: Όχι.

Ι.Μ.: Όχι.

Ο 22χρονος που, σύμφωνα με την ανακρίτρια, θεωρείται φυσικός αυτουργός άφησε να εννοηθεί πως γνωρίζει περισσότερα απ’ όσα λέει, επισημαίνοντας ότι αν μιλήσει, φοβάται για τη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του.

Σε μήνυμα που είχε στείλει στις 8/4/2025 στον εργοδότη και φίλο του ανιψιού, ανέφερε: «Σε φοβάμαι. Θέλω απλώς να ηρεμήσω. Δεν μπορώ να ζω με αυτόν τον φόβο, ούτε καν να σε πάρω τηλέφωνο».

Σε άλλο μήνυμα έγραφε: «Όταν δεν τα καταφέρνω, νιώθω ότι σε απογοητεύω. Θέλω μόνο να βοηθάω και όχι να σε επιβαρύνω. Είσαι ο μόνος άνθρωπος που εμπιστεύομαι απόλυτα. Είσαι η οικογένεια που διάλεξα».

Διαβάστε επίσης