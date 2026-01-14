Φοινικούντα: Ο ανιψιός ρωτούσε το ChatGPT πώς να εξαφανίσει τα ίχνη του

Στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών οδηγήθηκαν ο 31χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και ο 32χρονος επιχειρηματίας, οι οποίοι συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12) ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στην Φοινικούντα

Σε αναβάθμιση της ποινικής μεταχείρισης του 22χρονου που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ οδήγησαν τα ευρήματα της ανακρίτριας για τη διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα. Ο νεαρός πλέον αντιμετωπίζει την κατηγορία της φυσικής αυτουργίας, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως από τις αποκαλύψεις του Mega.

Την ίδια ώρα, οι συνομιλίες του κατηγορούμενου με το ChatGPT φωτίζουν τον τρόπο σκέψης του πριν και μετά το έγκλημα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ανιψιός του θύματος φέρεται να ρωτούσε την τεχνητή νοημοσύνη γιατί ορισμένες ανθρωποκτονίες παραμένουν ανεξιχνίαστες. Η απάντηση που λάμβανε έκανε λόγο για τύχη, συγκυρίες, έλλειψη μαρτύρων και απουσία καταγραφής από κάμερες. Στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, πράγματι, δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, ενώ μοναδικός μάρτυρας του διπλού φονικού εμφανίζεται ο ίδιος ο κατηγορούμενος.

«Low profile» εγκλήματα και άγνωστο κίνητρο

Στις ίδιες συνομιλίες, το ChatGPT φέρεται να περιέγραφε ως δυσκολότερες στην εξιχνίαση τις υποθέσεις με ανώνυμους δράστες, τυχαίες συναντήσεις και θύματα εκτός του κοινωνικού κύκλου του δράστη. Όπως λένε όσοι χειρίζονται την υπόθεση, τα χαρακτηριστικά αυτά ταιριάζουν στη διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα: τα δύο 20χρονα θύματα ήταν ταξιδιώτες από την Αθήνα, χωρίς γνωστή σχέση με τον κατηγορούμενο, ενώ το κίνητρο παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε στον 22χρονο ο όρος «high profile». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η τεχνητή νοημοσύνη ανέφερε ότι υποθέσεις χωρίς δημοσιότητα, σε χώρες με περιορισμένους αστυνομικούς πόρους, συχνά «μένουν στον πάγο». Αντίθετα, εγκλήματα με έντονη προβολή και πίεση από τα μέσα κινητοποιούν μηχανισμούς και έρευνες. Δύο μήνες μετά το διπλό φονικό, όταν η υπόθεση πήρε μεγάλη δημοσιότητα, ο κατηγορούμενος φέρεται να αιφνιδιάστηκε, εκφράζοντας την ενόχλησή του σε συνομιλία με δημοσιογράφο του Mega.

Το όπλο, τα χρήματα και οι συνομιλίες

Οι ερωτήσεις προς το ChatGPT δεν περιορίστηκαν σε θεωρητικά ζητήματα. Ο ανιψιός ρώτησε αν από ένα παράνομο, «μαύρο» περίστροφο μπορεί να ταυτοποιηθεί ο δράστης. Η απάντηση που φέρεται να έλαβε ήταν πως το κρίσιμο στοιχείο είναι να μη βρεθεί ποτέ το όπλο. Πρέπει να σημειωθεί ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για την δολοφονία του 67χρονου και του δράστη παραμένει μέχρι σήμερα άφαντο. Λιγότερο από 20 ημέρες πριν από το έγκλημα, στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, ο 22χρονος είχε ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη πώς θα μπορούσε να επενδύσει 3 εκατ. ευρώ, αναφέροντας ότι ο θείος του σκόπευε να πουλήσει ακίνητο και να του εξασφαλίσει περιουσία ή κεφάλαιο για επενδύσεις. Οι απαντήσεις του ChatGPT, σε χαλαρό και προσαρμοσμένο ύφος, αποτέλεσαν ακόμη ένα στοιχείο που αξιολογήθηκε από τις αρχές.

Σύμφωνα με το Mega, οι συνομιλίες αυτές, σε συνδυασμό με επικοινωνίες μέσω πακιστανικών τηλεφώνων, ήταν εκείνες που έδειξαν την εμπλοκή του ανιψιού στη διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα.

Διαβάστε επίσης