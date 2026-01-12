Φοινικούντα: Η απολογία του ανιψιού για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ - «Ήταν όλα σύμπτωση»

Στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, οι ανακριτικές αρχές στρέφουν πλέον την προσοχή τους και σε ευρήματα από το κινητό τηλέφωνο του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες της τηλεόρασης του Mega αναφέρθηκε σε πληροφορίες που έχουν ενταχθεί στη δικογραφία, στο κινητό του εντοπίστηκαν αναζητήσεις και ερωτήματα σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, που αφορούσαν τα ίχνη που αφήνει η χρήση όπλου, καθώς και τρόπους απομάκρυνσης ιχνών από ρούχα.

O ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία ενώπιον της ανακρίτριας πριν προφυλακιστεί κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σύμφωνα με το Mega ανέφερε: «Η σχέση μου με τον θείο μου ήταν πολύ καλή, με είχε μεγαλώσει. Ήταν λίγο περίεργος έχοντας απόψεις όπως ότι οι γυναίκες είναι κατώτερα όντα, αλλά εμένα δεν με πείραζε. Ο θείος μου θεωρούσε τον εαυτό του ανώτερο, εμένα δεν με υποτιμούσε αλλά με αντιμετώπιζε ως διάδοχό του. Το κάμπινγκ ανήκε σε εμένα και στον θείο μου σε ποσοστό 50-50».

«Την προηγούμενη μυστική διαθήκη από Οκτώβριο του 2024 την γνώριζα, μου την είχε δείξει προτού την πάει στον συμβολαιογράφο, αλλά εμένα δεν με ενδιέφεραν αυτά. Γνώριζα από τον Αύγουστο του 2025 ότι ο θείος μου θα άλλαζε διαθήκη. Δεν γνώριζα πότε ακριβώς θα το έκανε και δεν με ενδιέφερε. Μου είχε πει προφορικά ότι θα έβγαζε εκτός την Αμαλία και τον γιο της. Ο λόγος ήταν ότι ο θείος μου είχε τσακωθεί με την Αμαλία πολλές φορές, εκείνη τον έβριζε, έλεγε ότι δεν θα ερχόταν ούτε στον τάφο του και του είχε φέρει και την επιθεώρηση εργασίας».

Για το ChatGPT ανέφερε: «Στο ChatGPT έχω κάνει πράγματι αναζητήσεις. Είχα αρχίσει να ρωτάω για καραμπίνες γιατί μόλις είχα αγοράσει μία καραμπίνα. Μετά πράγματι έκανα την εξής ερώτηση και για περίστροφο ‘πες μου ρίσκο αν κάποιος πάρει μαύρο περίστροφο, σκοτώσει, δεν έχει κινητό, αμάξι, κάμερες, πετάξει τα ρούχα του και το πιστόλι, κάνει μπάνιο και κοιμηθεί’. Ήταν για πλάκα ανάμεσα σε τόσες ηλιθιότητες που ρωτούσα στο ChatGPT. Την προηγούμενη του εγκλήματος ρώτησα το ChatGPT πώς φεύγουν τα αποτυπώματα από το ύφασμα γιατί βλέπαμε με την κοπέλα μου στο YouTube ανεξιχνίαστες υποθέσεις. Το ότι η διπλή ανθρωποκτονία έλαβε χώρα την αμέσως επόμενη ημέρα το θεωρώ σύμπτωση. Στις 18/09/2025 ρώτησα στο ChatGPT πώς μπορούσα να επενδύσω 3 εκατομμύρια ευρώ γιατί άμα τα είχα δεν θα ήξερα τι να τα κάνω. Ούτως ή άλλως ο θείος μου είχε σκοπό να πουλήσει το Στάδιο και να μου πάρει ακίνητα στην Καλαμάτα ή να μου δώσει τα χρήματα να τα επενδύσω».

«Οι ερωτήσεις μου στο ChatGPT περιείχαν πολλές αερολογίες, όπως επενδύσεις εκατομμυρίων σε bitcoin, δολοφονίες πολιτικών ανεξιχνίαστες και συνωμοσιολογίες για το εάν πράγματι ο άνθρωπος πάτησε στο φεγγάρι και για το εάν υπάρχουν παράλληλα σύμπαντα. Μίλαγα ακόμα και για θρησκείες, εγκληματικότητα και μυθιστορήματα που ήθελα να γράψω καουμπόικα, με ινδιάνους και μεξικάνικα καρτέλ».

Πώς μετέφερε τον εκτελεστή

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ανακρίτριας, ο ανιψιός μετέφερε τον 22χρονο εκτελεστή και τον άφησε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Εκείνος περπάτησε, αγόρασε τον καφέ του και μπήκε στα ΚΤΕΛ.

«Θυμάμαι ότι μετά το φονικό έτρεξα στο εστιατόριο φωνάζοντας "βοήθεια, βοήθεια". Καλέστε την Αστυνομία είναι νεκροί’. Την Αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου και είπα στην κοπέλα μου να καλέσει τον φίλο μου, όπως και έκανε μπροστά μου και του είπε "σκοτώθηκαν ο Κώστας και ο Βασίλης και παραλίγο να σκοτώσουν τον Άρη". Στην ερώτηση που μου κάνετε, πώς γίνεται η Αστυνομία να κλήθηκε στις 20:20 αλλά ο φίλος μου να δέχτηκε την πρώτη κλήση στο κινητό του στις 20:35 σας απαντάω ότι ήμουν σε σύγχυση».

Η νύχτα στο καζίνο λίγες μέρες πριν το έγκλημα

Τόσο ο κατηγορούμενος ανιψιός του επιχειρηματία όσο και ο εργοδότης των δύο 22χρονων, ανέφεραν πως τον Σεπτέμβριο του 2025, λίγες μόνο μέρες πριν το δπλό φονικό, οι δυο τους είχαν συναντηθεί στο καζίνο Λουτρακίου.

Ο εργοδότης δέχτηκε «βροχή» ερωτήσεων για τα «πακιστανικά» κινητά και τις συνομιλίες του με τους δύο 22χρονους.

Όπως ανέφερε στην ανακρίτρια ο 33χρονος ανιψιός, για να ηρεμήσει από την παρουσία δημοσιογράφων, έμεινε για λίγες μέρες στην Αθήνα σε σπίτι που του βρήκε ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας και φίλος του.

«Μετά τις 20/10/2025, πήγα να μείνω με την κοπέλα μου στο Ελληνικό Αττικής γιατί δεν άντεχα την κατάσταση με τους δημοσιογράφους. Το σπίτι μού το βρήκε ο φίλος μου. Υπήρχαν φορές που μέναμε για 2-3 μέρες μαζί με την κοπέλα μου στο σπίτι του. Είχα μία βαλίτσα με ρούχα εκεί για να μην πηγαινοέρχομαι. Όταν ήρθαν οι αστυνομικοί να μας συλλάβουν, ήμουν στο σπίτι του».

Σημειώνεται ότι μεθαύριο το μεσημέρι οι δύο 22χρονοι που πέρασαν πρώτοι το κατώφλι των φυλακών, καλούνται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες και να μιλήσουν για την στιγμή της διπλής εκτέλεσης. Η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας είναι βέβαιη από τα στοιχεία που έχει στα χέρια της ότι το όπλο κρατούσε ο 22χρονος που δήλωνε συνεργός όταν παραδόθηκε στην Αστυνομία.

Τι έψαχνε στο ChatGPT ο ανιψιός του θύματος

Ο ανιψιός είναι προσωρινά κρατούμενος για ηθική αυτουργία, και ερευνάται και για περίεργες αναζητήσεις σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, έψαχνε για αποτυπώματα όπλων, εξαφάνιση ιχνών από ρούχα και επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το MEGA.

Ο ανιψιός ρωτούσε το ChatGPT ποιες θα ήταν οι πιθανότητες να συλληφθεί για ένα έγκλημα, εάν χρησιμοποιούσε μαύρο περίστροφο, στο οποίο δεν εμφανίζονται οι κάλυκες, δεν χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια έκανε μπάνιο και κοιμόταν.

Η απάντηση του ChatGPT ήταν πως «δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα». Στη συνέχεια, ρώτησε εάν μένουν αποτυπώματα πάνω στα ρούχα, εάν αυτά πλυθούν με χλωρίνη, όπως του είπε μία γυναίκα φίλη του.

Ο 22χρονος που εμφανιζόταν αρχικά ως ο συνεργός, λίγες ώρες πριν παραδοθεί στην αστυνομία, ήταν σε κοινό χώρο με τον εργοδότη του και φίλο του ανιψιού, και φαίνεται πως προετοίμαζαν τα όσα θα έλεγε στις Αρχές. Αυτό διαπιστώθηκε από το στίγμα των κινητών τους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Οι συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων ίσως «φωτίσουν» για πρώτη φορά τι πραγματικά συνέβη και τελικά, ποιος πάτησε τη σκανδάλη. Επιπλέον, ο 22χρονος ενδέχεται να υποστηρίξει στις Αρχές πως ούτε εκείνος αλλά ούτε ο 22χρονος συνεργός του πάτησαν τη σκανδάλη. Έτσι, μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πυροβόλησε ο ανιψιός.

Τέλος, ενδέχεται να κατηγορηθούν και δύο γυναίκες, οι οποίες φαίνεται πως συμμετείχαν στη μεταφορά του 22χρονου στα ΚΤΕΛ.

