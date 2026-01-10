Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, καθώς τρεις μήνες μετά το έγκλημα, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν εκ νέου το πρωί του Σαββάτου 10/1 ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας για συμπληρωματικές απολογίες.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα ο συνεπιβάτης της μηχανής ενδέχεται να ήταν εκείνος που εισήλθε στον χώρο του κάμπινγκ, γεγονός που διαφοροποιεί ουσιαστικά την εικόνα που είχε σχηματιστεί μέχρι τώρα. Παράλληλα, η διαφυγή του φέρεται να συνδέεται με τη χρήση οχήματος που ανήκει στη μητέρα του ανιψιού.

Ρωτούσε το ChatGPT πώς σβήνουν αποτυπώματα από ύφασμα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση αποκτούν και οι διαδικτυακές αναζητήσεις που φέρεται να πραγματοποίησε ο ανιψιός πριν από το έγκλημα και οι οποίες βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στις 4 Οκτωβρίου – μία ημέρα πριν από τη διπλή δολοφονία – αναζήτησε τρόπους αφαίρεσης αποτυπωμάτων από ύφασμα. Ενώ δύο εβδομάδες νωρίτερα, είχε προβεί σε ερωτήματα σχετικά με επενδυτικές επιλογές ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και σε αναζητήσεις που αφορούσαν όπλα και το ρίσκο χρήσης τους.

Ο ανιψιός παραδέχεται ότι οι συγκεκριμένες αναζητήσεις έγιναν από τον ίδιο, επιχειρώντας ωστόσο να τις αποδώσει σε επιπόλαιη συμπεριφορά. Όπως υποστήριξε στην απολογία του, οι ερωτήσεις του για όπλα και αποτυπώματα έγιναν «για πλάκα».

«Ως προς τις αναζητήσεις μου στο ChatGΡT είναι πράγματι δικές μου. Είχα ξεκινήσει να ρωτάω για καραμπίνες, γιατί μόλις είχα αγοράσει μια καραμπίνα και είχα αφήσει τα φυσίγγια κάτω. Μετά ξεκίνησα να ρωτάω και για περίστροφο και πράγματι έχω υποβάλει την ερώτηση: “Πες μου ρίσκο αν κάποιος πάρει μαύρο περίστροφο, σκοτώσει, δεν έχει κινητό, αμάξι, κάμερες, πετάξει τα ρούχα του και το πιστόλι, κάνει μπάνιο και κοιμηθεί”. Ήταν για πλάκα ανάμεσα στις τόσες ηλιθιότητες που ρωτούσα στο ChatGΡT».

