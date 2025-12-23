Ανασκόπηση 2025: Οι αστυνομικές υποθέσεις που συγκλόνισαν την Ελλάδα

Το 2025 ήταν μια χρονιά με ιδιαίτερα σοβαρά αστυνομικά γεγονότα που «πάγωσαν» και προβλημάτισαν την κοινή γνώμη: Από δολοφονίες και μαφιόζικες εκτελέσεις μέχρι αιματηρές ένοπλες συγκρούσεις, σοκαριστικά θανατηφόρα τροχαία και εξαρθρωσεις εγκληματικών οργανώσεων με πρωταγωνιστές αστυνομικούς και ιερείς. Το Newsbomb σας παρουσιάζει τις πιο σημαντικές υποθέσεις που απασχόλησαν την Ελληνική Αστυνομία το 2025.

Διπλή Δολοφονία στη Φοινικούντα - Θρίλερ στο Κάμπινγκ

Τον Οκτώβριο 2025, σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, δύο άνδρες, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο επιστάτης της επιχείρησης βρέθηκαν δολοφονημένοι. Οι έρευνες οδήγησαν σε συλλήψεις φυσικών και ηθικών αυτουργών. Πέντε άτομα σχεδίαζαν και έλαβαν μέρος στο φονικό, ο καθένας με τον δικό του ρόλο. Μεταξύ των συλληφθέντων ένας 30χρονος επιχειρηματίας και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Κίνητρο των δραστών: Η μεγάλη περιουσία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Έγκλημα στη Σαλαμίνα - Δολοφονία 75χρονης από τη νύφη της

Οικονομικό το κίνητρο και στο σοκαριστικό έγκλημα στη Σαλαμίνα. Στις 31 Οκτωβρίου 2025 σε μια ήσυχη γειτονιά της Σαλαμίνας, μια 75χρονη εντοπίζεται νεκρή μέσα στο σπίτι της από τη 46χρονη νύφη της, η οποία στην αρχή ήταν συντετριμμένη - μόνο που αποδείχτηκε πως εκείνη ήταν η δολοφόνος. Χτύπησε μέχρι θανάτου την πεθερά της με ένα μπουκάλι για λίγα ευρώ...

Δολοφονία Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή

Τον Ιούλιο του 2025, ένας 43χρονος Πολωνός καθηγητής δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στην Αγία Παρασκευή.Τον γάζωσαν στη μέση του δρόμου.

Ο Πολωνός καθηγητής που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή και η πρώην σύζυγός του που κατηγορείται για ηθική αυτουργία

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε και συνελήφθησαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων η πρώην σύζυγος του θύματος,

που θεωρείται ηθική αυτουργός και ο νυν σύντροφός της ως εκτελεστής, μαζί με τρεις αλλοδαπούς συνεργούς.

Έπνιξε το παιδί της στον Άλιμο

Το ανατριχιαστικό περιστατικό έγινε τον Ιούλιο του 2025 στην παραλία Έδεμ στο Παλαιό Φάληρο: Μία 32χρονη γυναίκα αλγερινής καταγωγής συνελήφθη καθως η 3χρονη κόρη της βρέθηκε νεκρή στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την προανάκριση η μητέρα πήγε στην παραλία με τη μικρή, μπήκε στη θάλασσα, την άφησε στο νερό και το παιδί πνίγηκε. Οι ιατροδικαστές κατέληξαν ότι η αιτία θανάτου ήταν ασφυξία από πνιγμό και διαπιστώθηκαν τραυματισμοί και μώλωπες στο σώμα του παιδιού. Η μητέρα έδωσε διαφορετικές εκδοχές στις αρχές για το πώς ακριβώς συνέβη, λέγοντας ότι το παιδί ήταν ήδη νεκρό όταν το άφησε στη θάλασσα, ενώ είπε επίσης ότι προσπάθησε να το βοηθήσει αλλά της γλίστρησε από τα χέρια. Η δράστης οδηγήθηκε στη φυλακή.

«Γαζωσαν» τον Γιώργο Μοσχούρη σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου - Από τύχη δεν υπήρξαν παράπλευρες απώλειες

Την άνοιξη του 2025 ο Γιώργος Μοσχούρης, εκτελέστηκε εν ψυχρώ με καλάσνικοφ έξω από ιδιωτικό ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρι. Ήταν ένα ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο θανάτου. Οι πιστολέρο ήταν αδίστακτοι, καθώς άνοιξαν πυρ σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους του Χαλανδρίου.

Δολοφονία Γιάννη Λάλα στον Παρνασσό

Στον Επτάλοφο Φωκίδας, τον Νοέμβριο του 2025, ο 43χρονος Γιάννης Λάλας βρέθηκε δολοφονημένος στη βεράντα του σαλέ που είχε πάει με τη σύντροφό του. Οι δράστες χρησιμοποίησαν κλεμμένο αυτοκίνητο το οποίο στη συνέχεια πυρπόλησαν. Η δολοφονία εξιχνίαστηκε και σύμφωνα με τις αρχές ακόμη ένας κρίκος στην αλυσίδα της Greek Mafia «έσπασε».

«Φαρ Ουέστ» στα Βορίζια

Την 1η Νοεμβρίου 2025 στα Βορίζια Ηρακλείου σημειώθηκε μια από τις πιο αιματηρές ενδοοικογενειακές συγκρούσεις στη σύγχρονη ιστορία της Κρήτης. Σε μαζική ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δύο οικογενειών, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν, με περισσότερους από δέκα να διακομίζονται σε νοσοκομεία. Το αιματηρό επεισόδιο ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιας διαμάχης για ένα κομμάτι γη.

Η μαφία της Κρήτης

Το νησί φέτος είχε την... τιμητική του. Η ασφάλεια Χανίων εξαρθωσε τη «μαφία της Κρήτης» και πέρασε χειροπέδες σε οικογένειες της διπλανής πόρτας και γνωστούς επιχειρηματίες του νησιού για εκβιασμούς, ναρκωτικά, εμπόριο όπλων και καταπατήσεις εκτάσεων. Στις επικοινωνίες τους τα μέλη ανέφεραν στενές επαφές με πολιτικά πρόσωπα, όπως ο Πάνος Καμμένος και διασυνδέσεις με τοπικούς αστυνομικούς.

Δεκάδες περιστατικά ανήλικης παραβατικότητας

Το 2025 έφερε στο προσκήνιο την μάστιγα - πλέον - της ανήλικης παραβατικότητας. Παιδιά από 13 έως 17 ετών «έλυσαν» τις διαφορές τους με ξύλο και μαχαίρια ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις βιντεοσκόπησαν τις πράξεις τους. Τελευταίο σοβαρό περιστατικό ήταν αυτό που συνέβη μέσα σε σχολείο στην Κυψέλη όπου μια 16χρονη επιχείρησε να τραυματίσει στην κοιλιά 14χρονη συμμαθήτριά της γιατί όπως ισχυρίστηκε την έβρισε.

Για άλλη μια χρονιά η αστυνομική έρευνα κλήθηκε να φωτίσει σκοτεινές στιγμές που δεν χωρούν σε στατιστικές. Κάθε υπόθεση που εξιχνιάστηκε άφησε πίσω της όχι μόνο δράστες, αλλά και ένα ερώτημα: Πόσο έτοιμοι είναι κοινωνία, Αστυνομία και πολιτεία να προλάβουν το επόμενο έγκλημα - πριν αυτό γίνει ακόμη μία γραμμή σε μια ανασκόπηση;