Η καμόρα της Κρήτης: Συμβόλαια θανάτου, βόμβες, διακίνηση όπλων, εκβιασμοί, ναρκωτικά, υφαρπαγές

Δύο αστυνομικοί από την Αθήνα έβγαλαν τις στολές, μπήκαν στις πιάτσες των ναρκωτικών της Κρήτης και "έσπασαν" την ομερτά ετών αποκαλύπτοντας την «Καμόρα» του νησιού που έλεγχε ναρκωτικά, όπλα, άπλωνε χέρι σε περιουσία της εκκλησίας, μιλούσε απευθείας με πολιτικούς, "κανόνιζε δουλειές με φουσκωτούς", είχε "σούζα αστυνομικούς", μοίραζε πτυχία πανεπιστημίων και έδινε εντολές για συμβόλαια θανάτου και βόμβες.

Η μαφία που είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε Χανιά και Ρέθυμνο αποτελούνταν από 93 πρόσωπα, 15 είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές της χώρας. Χείρα βοήθειας στο κύκλωμα έδιναν δύο μέλη της πολεμικής αεροπορίας κι ένας αστυνομικός ενώ ερευνάται ο ρόλος ακόμη τριών.

Για την υπόθεση έχουν σχηματισθεί δύο δικογραφίες. Μια για τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και μια δεύτερη για τους εκβιασμούς και την αρπαγή περιουσίας από την εκκλησία. Μόνο τα διαβιβαστικά των δύο Υποθέσεων αγγίζουν τις 1974 σελίδες.

Η μαφία της Κρήτης είχε ως βασική δραστηριότητα τη διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης. Μόνο μέσα σε λίγους μήνες τα μέλη προχώρησαν σε περισσότερες από 5.800 διακινήσεις ουσιών με τα παράνομο κέρδος να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο.

«Κοκάκια θα γελάω όταν μπεις μέσα»

Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας οι 90 κατηγορούμενοι είχαν χωριστεί σε 3 ομάδες και πουλούσαν θάνατο κυρίως σε κεντρικές πλατείες των Χανίων (Ενετικο Λιμάνι, Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, Πλατεία 1866). Αρχηγός φέρεται να ήταν ένας νεαρός άνδρας ο οποίος είχε βασική συνεργό τη σύζυγο του η οποία βέβαια στην πορεία όταν κατάλαβε ότι πλησιάζει το τέλος της οργάνωσης, του είχε στείλει το εξής μήνυμα :

"Έκαψες τόσο κόσμο άχρηστε για να βγάλεις λεφτά, κοκάκια, θα γελάω όταν μπεις μέσα"

Έριξαν γυάλινη πόρτα σε αστυνομικούς για να γλιτώσουν

Κάτω από τον αρχηγό στην ιεραρχία ήταν ακόμη τρία πρόσωπα, ένας φυγόποινος και 2 προμηθευτές κάνναβης, ο "Μιχάλης και ο" Μάρκος". Από τα 90 άτομα, τα 13 ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας ενώ τα 39 ήταν" street dealers " κυρίως αλλοδαποί. Υψηλόβαθμα μέλη ήταν ακόμη 4 πρόσωπα, ο "Στρατηγός" ο οποιος διέφυγε μαζί με τον γιο του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ρίχνοντας πάνω στους αστυνομικούς μια γυάλινη πόρτα, ο "Αυστραλός", ο "Ανδρέας" και ο "Θεός". Μάλιστα ο" Αυστραλός " είχε στενές σχέσεις με πρόσωπα που είχαν απαγάγει επιχειρηματία το 2017.

Ο Αγγελιοφόρος με το ηλεκτρικό πατίνι

Όλοι λειτουργούσαν κατ εντολή του αρχηγού. Οι προμηθευτές πουλούσαν τη "πρώτη ύλη" και οι διακινητές "έριχναν" τις ουσίες στις πιάτσες. Ένα parking των Χανίων με ιδιοκτήτη τον" Μπιγκαλη" - όπως ήταν το παρατσούκλι του - φαίνεται πως ήταν η αποθήκη των ναρκωτικών. Από εκεί ο "αγγελιοφόρος" - όπως τον αποκαλούσαν - έπαιρνε τα ναρκωτικά με ηλεκτρικό πατίνι και τα έδινε στους "street dealer". Στις πλατείες υπήρχε ο "κράχτης" που μάζευε πελάτες, είτε ντόπιους είτε τουρίστες, ο τσιλιαδορος έλεγχε την περιοχή Ενώ υπήρχαν πωλητές αλλά κι ένας επικεφαλής. Για να πουλήσουν τις δόσεις, οι πωλητές έπαιρναν το "πράσινο φως" από τους τσιλιαδόρους και τον επικεφαλής. Τα ναρκωτικά τα έκρυβαν συνήθως είτε σε θάμνους είτε στις δημόσιες τουαλέτες.

Πληρωμές ακόμα και με μπιτόνια βενζίνης

Τα αρχηγικά μέλη προχωρούσαν και σε διακινήσεις εκτός πιάτσας βγάζοντας περισσότερο κέρδος. Για να νομιμοποιήσουν το "βρώμικο " χρήμα ζητούσαν η πληρωμή να γίνεται είτε μέσω IRIS, είτε στα POS των Επιχειρήσεων που διατηρούσαν στο νησί ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις που η πληρωμή γινόταν με... μπιτόνια βενζίνης!

Έκανε ανακαινίσεις στο σπίτι από τα χρήματα της κοκαΐνης

Ο αρχηγός από την άλλη με τα κέρδη προχωρούσε σε ανακαινίσεις του σπιτιού του και πλήρωνε λογαριασμούς. Υπολογίζεται ότι μέσα σε λίγους μήνες τα παράνομο κέρδος για εκείνον ήταν 500.000 ευρώ!

Στο κύκλωμα υπήρχαν επίσης δύο αδέρφια, ξενοδόχοι, οι οποίοι μεταξύ άλλων ήταν ο συνδετικός κρίκος της οργάνωσης με την αστυνομία.

Κλαμπ στα Χανιά έδρα μελών του κυκλώματος ναρκωτικών

Το κύκλωμα εκτός από τις πλατείες είχε ως βάση κι ένα κλαμπ στα Χανιά όπου προσπαθούσε να "ψαρέψει" τουρίστες.

Μέλος της Πολεμικής Αεροπορίας «μάγειρας» της κοκαΐνης

Σε αυτό το...πόστο, δηλαδή στο κλαμπ εργαζόταν ένα από τα μέλη της πολεμικής αεροπορίας ενώ ο δεύτερος με το παρατσούκλι "Μάγειρας" ήταν διάσημος στις πιάτσες καθώς σύμφωνα με μαρτυρία χρήστη "Μαγείρευε τη Φριμπα, δηλαδή την κόκα για κάπνισμα".

Σκεφτόταν συμβόλαιο θανάτου για αστυνομικό ή να απαγάγει τον ανάπηρο αδελφό του

Το πιο επικίνδυνο όμως μέλος της κρητικής μαφίας ήταν ο "Πατομπούκαλος". Ηγετική μορφή στον κόσμο του εγκλήματος. Ηθικός αυτουργός βομβιστικής επίθεσης Κατά αστυνομικού στο νησί. Όπως έλεγε σε άτομα εμπιστοσύνης ο αστυνομικός τον είχε συλλάβει για ναρκωτικά και τον ταπείνωσε σέρνοντάς τον Στα πατώματα, έτσι άνοιξε μαζί του βεντέτα. Αρχικά για να εκδικηθεί τον ενστόλου, που έκανε τη δουλειά του, ήθελε να προχωρήσει σε έκδοση συμβολαίου θανάτου, δηλαδή να τον εκτελέσει, στη συνέχεια όμως πείστηκε από τους φίλους του να μην το κάνει και σκεφτόταν είτε να βάλει βόμβα στο όχημα του αστυνομικού είτε να απαγάγει τον αδερφό του που είναι ανάπηρος.

Τελικά αποφάσισε να ανατινάξει την πυλωτή του αστυνομικού ενώ αν δεν είχε συλληφθεί από την ασφάλεια Χανίων ετοιμαζόταν να βάλει βόμβα και σε γνωστό δικηγόρο του νησιού.

Σε αφθονία Μ16 και «Καλάς»

Το κύκλωμα γέμιζε το ταμείο του και με παράνομη πώληση οπλισμού, από καλασνικοφ και πιστόλια μεχρι Μ16 και πιστόλια - στυλό. Στην ομάδα των όπλων ανήκαν 9 άτομα

Η πώληση και ο δειγματισμός γινόταν μέσα από το διαδίκτυο ενώ τα μέλη δε δίσταζαν να προχωρούν σε άσκοπους πυροβολισμούς ώστε να προσελκύσουν πελατεία.

Οι κωδικοί της Μαφίας

Τόσο για τα ναρκωτικά όσο και για τα όπλα οι κατηγορούμενοι είχαν βγάλει κώδικες ονομασίες :Τα όπλα τα αποκαλούσαν "προσκλητήρια", τα φυσίγγια "κουφέτα", τα καλάσνικοφ "Καλάς", τα πυροβόλα "ποδήλατο", την κοκαΐνη "βότκα, μέλι, μπύρα ή άνθρωπος ", την κάνναβη "Αργό" και τους αστυνομικούς" σκατά" ή" μαϊμούδες ".

Κράτος εν κράτει τα αδέλφια της Μαφίας

Αυτό όμως είναι το ένα σκέλος της μαφίας, το άλλο σκέλος άφησε άφωνους ακόμα και τους αστυνομικούς.

Ενώ τα στελέχη της ασφάλειας παρακολουθούσαν το κύκλωμα εντόπισαν ευρήματα και για άλλες αξιόποινες πράξεις με αποτέλεσμα να σχηματίσουν και δεύτερη δικογραφία. Σε αυτήν κατηγορούμενοι είναι τα δύο αδέρφια που διατηρούν ξενοδοχείο στον Σταυρό, ένας δικηγόρος κι ένας κληρικός ενώ στη δικογραφία αναφέρονται επίσης ένας διοικητής νοσοκομείου αλλά γίνονται αναφορές και για δικαστές.

Τα αδέρφια όπως αποκαλύπτει η έρευνα ήταν "κράτος εν κράτει" στην Κρήτη. Κατηγορούνται για υφαρπαγή περιουσίας της εκκλησίας και συγκεκριμένα για 175 στρέμματα που ανήκουν στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας. Την περιουσία την πούλησαν για 1,5 εκατομμύριο Σε Ισραηλινούς έχοντας στην κατοχή τους έγγραφα που έλαβαν μετα από εκβιασμό κληρικού.

Επίσης αναφέρεται ότι προσπάθησαν να επηρεάσουν για την εκλογή μητροπολίτη επικοινωνώντας ακόμη και με τον Πάνο Καμμένο.

Μοίραζαν πτυχία χωρίς εξετάσεις και έταζαν μείωση ποινών σε καταδικασμένους αστυνομικούς

Ακόμη κατηγορούνται ότι προσπάθησαν να εκμισθώσουν με απευθείας ανάθεση χώρο έναντι 25.000 ευρώ ώστε να στεγαστεί ψυχιατρική μονάδα. Εδώ σύμφωνα με τους αστυνομικούς εμπλέκεται και Διοικητής Νοσοκομείου.

Τα αδέρφια που ισχυρίζονταν ότι "λύνουν Και δένουν" - υποσχόταν σε φοιτήτρια πτυχίο Πανεπιστημίου Χωρίς παρακολούθηση μαθημάτων και εξετάσεων, ενώ σε καταδικασμένο αστυνομικό που είναι στη φυλακή υποσχέθηκαν μείωση ποινής με "δικούς τους δικαστές".

Τέλος, όπως διαπιστώθηκε πήγαν να απειλήσουν με τη βοήθεια "φουσκωτών" - όπως λένε - εργολάβους, ζητώντας όμως πριν από φίλο τους διοικητή τμήματος να μην παρέμβει σε περίπτωση καταγγελίας για βία από την άλλη πλευρά. Μάλιστα ο Διοικητής του απαντά" Βασίζομαι πάνω σου".

Διαβάστε επίσης