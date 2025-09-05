Μαφία Κρήτης: Ελεύθερα τα δύο αδέρφια για την πρώτη δικογραφία – Τους ασκήθηκε δίωξη για τη δεύτερη

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί οι απολογίες της δεύτερης ομάδας συλληφθέντων για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στα Χανιά.

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι υπόλοιποι 16 που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι ακόμα δύο εκ των συλληφθέντων, ένας 36χρονος άνδρας που φέρεται να είχε αναβαθμισμένο ρόλο και η 36χρονη σύζυγός του.

Νωρίτερα το μεσημέρι είχε κριθεί προφυλακιστέος ένας ακόμα, 53χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος επίσης ανήκει στους συλληφθέντες που φέρονται να είχαν αναβαθμισμένο ρόλο.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης, τα δύο αδέρφια αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους για την πρώτη δικογραφία, ενώ υπήρξε εκ νέου σύλληψη για τη δεύτερη δικογραφία που περιλαμβάνει την εκποίηση της περιουσίας της Μονής Αγίας Τριάδας και εκβιασμούς, για την οποία θα κληθούν να απολογηθούν την Τρίτη.

Επιπλέον, δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη.

