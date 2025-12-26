Γιώργος Λυγγερίδης: «Σήμερα θα έκλεινες τα 33 σου χρόνια» - Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του

Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε σήμερα (26/12) η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη, του αστυνομικού που έχασε τη ζωή του πριν από δύο χρόνια, τον Δεκέμβριο του 2023, από ναυτική φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκουρη», στην περιοχή του Ρέντη.

Όπως σημείωσε η ίδια, σήμερα θα έκλεινε τα 33 του χρόνια.

«Αυτό το χαμογελαστό μωρό έγινε ο άντρας με το φωτεινό χαμόγελο και την καθαρή ψυχή», έγραψε.

Η ανάρτηση της μητέρας του:

«26-12-1992

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος μου.

Αυτό το χαμογελαστό μωρό έγινε ο άντρας με το φωτεινό χαμόγελο και την καθαρή ψυχή.

Σήμερα θα έκλεινες τα 33 σου χρόνια.

Χρόνια πολλά, χρόνια αγγελικά παιδί μου!»

