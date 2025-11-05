Αναβολή στη δίκη για τη δολοφονία Λυγγερίδη: 25 Νοεμβρίου ξανά στο Εφετείο οι 147 κατηγορούμενοι

Ζήτημα προς επίλυση η ακαταλληλότητα της αίθουσας

Για τις 25 Νοέμβρη διεκόπη η δίκη για την εγκληματική οργάνωση των χούλιγκαν του Ρέντη και τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Ήδη από την πρώτη ημέρα, αναδείχθηκε έντονα το ζήτημα της ακαταλληλότητας της αίθουσας. «Είναι αδιανόητο να διεξάγεται μια τόσο σημαντική δίκη κάτω από αυτές τις συνθήκες. Η αίθουσα δεν πληροί τους στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας, ακουστικής και υγιεινής», δήλωσε ο δικηγόρος Θεόδωρος Μαντάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ζητώντας τη μεταφορά της δίκης σε άλλο χώρο.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων κάθονται συνολικά 147 κατηγορούμενοι. Από αυτούς, οι 142 αντιμετωπίζουν το κακούργημα της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, ενώ πέντε πρόσωπα, που φέρονται ως ηγετικά στελέχη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κατηγορούνται για τα πλημμελήματα της υποστήριξης εγκληματικής οργάνωσης και της διέγερσης σε πράξεις βίας.

