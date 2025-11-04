Συμπλοκή χούλιγκαν ΑΕΚ - Ολυμπιακού στη Χαλκίδα: Συνελήφθη εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

Συμπλοκή μεταξύ χούλιγκαν της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού φαίνεται πως ήταν το επεισόδιο με έναν 20χρονο νεκρό στη Χαλκίδα, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr.

Για το επεισόδιο, μάλιστα, συνελήφθη ένας άντρας που έχει ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενος στη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη.

Ο 20χρονος νεκρός από τη συμπλοκή ήταν οπαδός της ΑΕΚ, ενώ αναζητείται ακόμη ένας οπαδός του Ολυμπιακού που δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Η συμπλοκή των χούλιγκαν συνέβη όταν οκτώ άτομα, τέσσερα από κάθε «πλευρά», που επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα, έδωσαν «ραντεβού» στην περιοχή της Χαλκίδας. Πηγές από την αστυνομία χαρακτηρίζουν το περιστατικό ως «ξεκάθαρο ραντεβού θανάτου».

Αυτή τη στιγμή, έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, τρεις οπαδοί της ΑΕΚ, εκ των οποίων ένας φέρει ελαφρά τραύματα από μαχαίρι, ένας οπαδός του Ολυμπιακού, ο οποίος νοσηλεύεται, επίσης με τραύματα από μαχαίρι και ο πέμπτος, άνδρας που έχει εμπλοκή και στη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, κατά τα οπαδικά επεισόδια έξω από το γήπεδο του Ρέντη, τον Δεκέμβριο του 2023.

