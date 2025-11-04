Θανάσιμο περιστατικό στη Χαλκίδα: 23χρονος ξεψύχησε μετά από επίθεση με μαχαίρι

Ένας 23χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην Εύβοια, έπειτα από αιματηρό επεισόδιο με μαχαίρι στην οδό Ληλαντίων. Ο νεαρός, σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χαλκίδας με ιδιωτικό όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκίνητου που τον μετέφερε τον άφησε στην είσοδο του νοσοκομείου και αποχώρησε αμέσως από το σημείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 23χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, ομάδα νεαρών που βρίσκονταν στην οδό Ληλαντίων στη Χαλκίδα, ήρθαν σε διαπληκτισμό με αποτέλεσμα ο 23χρονος να δεχθεί τη φονική επίθεση με μαχαίρι.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.