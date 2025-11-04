Θανάσιμο περιστατικό στη Χαλκίδα: 23χρονος ξεψύχησε μετά από επίθεση με μαχαίρι
Ο οδηγός του οχήματος που μετέφερε τον νεαρό, τον εγκατέλειψε στη είσοδο του νοσοκομείο και αποχώρησε.
Ένας 23χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην Εύβοια, έπειτα από αιματηρό επεισόδιο με μαχαίρι στην οδό Ληλαντίων. Ο νεαρός, σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χαλκίδας με ιδιωτικό όχημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκίνητου που τον μετέφερε τον άφησε στην είσοδο του νοσοκομείου και αποχώρησε αμέσως από το σημείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 23χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, ομάδα νεαρών που βρίσκονταν στην οδό Ληλαντίων στη Χαλκίδα, ήρθαν σε διαπληκτισμό με αποτέλεσμα ο 23χρονος να δεχθεί τη φονική επίθεση με μαχαίρι.
Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.