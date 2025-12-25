Εύοσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στην τράπεζα

Έκρηξη σε κατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη

Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στην είσοδο υποκαταστήματος τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου με Σαλαμίνος.

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που ο εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη με αποτέλεσμα να σημειωθούν μεγάλες ζημιές στο υποκατάστημα της τράπεζας αλλά και σε περισσότερα από έξι παρκαρισμένα αυτοκίνητα και στις εισόδους τριών πολυκατοικιών.

Από την έκρηξη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε περισσότερα από έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα και στις εισόδους τριών πολυκατοικιών, όπου έσπασαν τζάμια και έπεσαν σοβάδες.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να σχετίζεται με το ποινικό έγκλημα.

Αξιωματικοί της ΕΛΑΣ αναζητούν στοιχεία για να διακριβώσουν πότε και πώς οι δράστες τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό και ποιος ήταν ο ακριβής στόχος της επίθεσης. Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται νεότερα για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Έκρηξη σε κατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη / EUROKINISSI

