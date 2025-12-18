Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρα παράσυρση 57χρονης πεζής στον Εύοσμο
Η γυναίκα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της
Θανατηφόρα παράσυρση πεζής σημειώθηκε, γύρω στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
Υπό συνθήκες που ερευνά η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, Ι.Χ. παρέσυρε 57χρονη στην οδό Ακαδήμου. Η γυναίκα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της.
Ο 43χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
