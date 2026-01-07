Πέθανε ο Άλντριτς Έιμς: Πρώην πράκτορας της CIA που καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ της Μόσχας

Καταδικάστηκε μαζί με τη σύζυγό του, Ροζάριο, το 1994 για πώληση πληροφοριών στη Σοβιετική Ένωση και μετέπειτα στη Ρωσία

Πέθανε ο Άλντριτς Έιμς: Πρώην πράκτορας της CIA που καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ της Μόσχας

Ο πρώην πράκτορας της CIA Aldrich Ames φεύγει από το ομοσπονδιακό δικαστήριο μετά την ομολογία ενοχής του για κατασκοπεία και φοροδιαφυγή στην Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια, την Πέμπτη 28 Απριλίου 1994. Ο Aldrich, ο υψηλότερος σε βαθμό υπάλληλος της CIA που έχει συλληφθεί ποτέ για κατασκοπεία, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη

AP/Wilfredo Lee
Ο Άλντριτς Έιμς, πρώην επικεφαλής του σοβιετικού κλάδου στην αντικατασκοπεία πέθανε σε ηλικία 84 ετών υπό ομοσπονδιακή κράτηση.

Ο Άλντριτς Έιμς, πράκτορας της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA), εργάστηκε ως αναλυτής αντικατασκοπείας για 31 χρόνια. Μαζί με τη σύζυγό του, Ροζάριο, καταδικάστηκε το 1994 για πώληση πληροφοριών στη Σοβιετική Ένωση μεταξύ 1985 και 1993 με αντάλλαγμα περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια δολάρια.

Aldrich Ames

Σε αυτή τη φωτογραφία που δόθηκε από το FBI, πράκτορες συλλαμβάνουν τον αξιωματικό της CIA Aldrich Ames, στο κέντρο, πάνω από ένα αυτοκίνητο, στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, στις 21 Φεβρουαρίου 1994. Ο Ames συνελήφθη μετά από μια μη εξουσιοδοτημένη νυχτερινή έφοδο στα σκουπίδια του, όπου βρέθηκε ένα σκισμένο μήνυμα προς τους Ρώσους με το οποίο ζητούσε συνάντηση στη Μπογκοτά της Κολομβίας

FBI/John Hallisey

Ομολόγησε την ενοχή του χωρίς δίκη για κατασκοπεία και φοροδιαφυγή και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή. Οι εισαγγελείς είπαν ότι στέρησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες πολύτιμο υλικό πληροφοριών για χρόνια.

Εκδήλωσε βαθιά ντροπή και ενοχή για αυτή την προδοσία της εμπιστοσύνης, που διαπράχθηκε για τα πιο ποταπά κίνητρα και για χρήματα για να πληρώσει χρέη. Ωστόσο, υποβάθμισε τη ζημιά που προκλήθηκε, δηλώνοντας στο δικαστήριο ότι δεν πίστευε ότι είχε προκαλέσει σημαντική ζημιά στις Ηνωμένες Πολιτείες ή βοήθησε σημαντικά τη Μόσχα.

«Αυτοί οι πόλεμοι κατασκοπείας είναι ένα δευτερεύον σόου που δεν είχε πραγματικό αντίκτυπο στα σημαντικά συμφέροντα ασφαλείας μας όλα αυτά τα χρόνια», είπε στο δικαστήριο, αμφισβητώντας την αξία που αντλούν οι ηγέτες οποιασδήποτε χώρας από τεράστια δίκτυα κατασκόπων σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το δικαστικό σύστημα των ΗΠΑ, η προδοσία του έθεσε σε κίνδυνο δεκάδες μυστικές επιχειρήσεις και κόστισε τη ζωή δώδεκα διπλών πρακτόρων που κατασκόπευαν για την Ουάσιγκτον.

Aldrich Ames

Οι κατηγορούμενοι κατάσκοποι Rosario (αριστερά) και Aldrich Ames φεύγουν από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αλεξάνδρειας, Βιρτζίνια, την Πέμπτη 10 Μαρτίου 1994. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής επέκτεινε την εντολή που απαγορεύει στο ζευγάρι να δαπανήσει οποιοδήποτε από τα περιουσιακά του στοιχεία. Η εντολή παραμένει σε ισχύ για 90 ημέρες. Οι Ames, επικαλούμενοι «σοβαρές δυσκολίες» και την οικονομική εξάρτηση του μικρού γιου τους, ζήτησαν την αποδέσμευση των 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων που κατάσχεσε η κυβέρνηση ως υποτιθέμενες αμοιβές για κατασκοπεία από τη Ρωσία

AP/Mark Wilson

Ο πλούσιος τρόπος ζωής του ίδιου και της συντρόφου του εκείνη την εποχή προκάλεσε υποψίες: είχαν χρήματα σε ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, οδηγούσαν μια Jaguar και συγκέντρωναν 50.000 δολάρια ετησίως σε λογαριασμούς πιστωτικών καρτών.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς είπαν ότι ο Έιμς κατασκόπευε για τη Σοβιετική Ένωση και, μετά την κατάρρευσή της, συνέχισε να πουλά πληροφορίες στη Ρωσία μέχρι που ανακαλύφθηκε το 1994.

Με βάση ψευδείς πληροφορίες από τον Έιμς, αξιωματούχοι της CIA επανειλημμένα παραπληροφόρησαν τους προέδρους των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρίγκαν, Τζορτζ Μπους και άλλους ανώτερους αξιωματούχους σχετικά με τις σοβιετικές στρατιωτικές δυνατότητες και άλλες στρατηγικές λεπτομέρειες.

Η δίωξη του Έιμς κλιμάκωσε τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, ακριβώς τη στιγμή που οι δύο χώρες προσπαθούσαν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ το 1991.

Ο τότε διευθυντής της CIA Τζέιμς Γούλσεϊ παραιτήθηκε λόγω του σκανδάλου αφού αρνήθηκε να απολύσει ή να υποβιβάσει συναδέλφους του στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια, όπου εδρεύει η υπηρεσία κατασκοπείας.

Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον χαρακτήρισε την υπόθεση του Έιμς «πολύ σοβαρή» και πρότεινε ότι θα μπορούσε να βλάψει τους δεσμούς με τη Μόσχα.

Το Κρεμλίνο υποβάθμισε το περιστατικό, με έναν Ρώσο διπλωμάτη να αποκαλεί τους Αμερικανούς «εξαιρετικά συναισθηματικούς».

Η κατασκοπεία του Έιμς συνέπεσε με εκείνη του πράκτορα του FBI Ρόμπερτ Χάνσεν, ο οποίος συνελήφθη το 2001 και κατηγορήθηκε ότι έκλεψε 1,4 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και διαμάντια για να πουλήσει μυστικά στη Μόσχα. Πέθανε στη φυλακή το 2023.

