Κραν Μοντανά: Έσπασαν τη σιωπή τους οι ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ - Τι αναφέρουν για την τραγωδία

Τη στιγμή που η διεθνής κατακραυγή για το ζεύγος Μορέτι, ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία, αυξάνεται και οι αρχές ερευνούν το ζευγάρι ως ύποπτο για εγκλήματα που περιλαμβάνουν την ανθρωποκτονία εξ αμελείας, οι Jacques και Jessica έσπασαν τη σιωπή τους.

Οι διευθυντές του Le Constellation στο Κρανς-Μοντάνα, το σημείο της τραγικής πυρκαγιάς που σημειώθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, εξέδωσαν δήλωση στην οποία επαναλαμβάνουν την πλήρη προθυμία τους να συνεργαστούν με τις αρχές και τη βαθιά τους θλίψη για την τραγωδία.

«Δεν θα επιδιώξουμε με κανέναν τρόπο να αποποιηθούμε των ευθυνών μας», έγραψαν οι Moretti σε δήλωση που μεταδόθηκε από το Radio Télévision Suisse . «Είμαστε συντετριμμένοι και συγκλονισμένοι από τη θλίψη», συνεχίζει η δήλωση, «οι σκέψεις μας είναι συνεχώς με τα θύματα, τους αγαπημένους τους που υπέστησαν μια τόσο βάναυση και πρόωρη απώλεια και όλους όσους αγωνίζονται για τη ζωή τους». Στο μήνυμά τους, οι διευθυντές επαναλαμβάνουν ότι έχουν «πλήρη εμπιστοσύνη στους ερευνητές ότι θα ρίξουν φως στο θέμα» και τονίζουν επίσης την «πλήρη συνεργασία» τους με την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, επιβεβαιώνοντας ότι είναι έτοιμοι να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να διευκρινίσουν τη δυναμική της πυρκαγιάς και να προσδιορίσουν τα αίτια.

Το σημείωμα του ζεύγους Moretti

Για τους ιδιοκτήτες του κλαμπ, «καμία λέξη δεν μπορεί να περιγράψει πραγματικά την τραγωδία που βιώσαμε» εκείνο το βράδυ. «Επιθυμούμε να εκφράσουμε την βαθύτατη ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό μας στις αρχές επιβολής του νόμου, στους διασώστες έκτακτης ανάγκης και στο παραϊατρικό προσωπικό, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα για να περιορίσουν τις ζημιές και να περιθάλψουν τους τραυματίες». Τέλος, οι Moretti εξέφρασαν επίσης την αλληλεγγύη τους προς τους υπαλλήλους του νυχτερινού κέντρου, σημειώνοντας ότι, λόγω των συνεχιζόμενων διαδικασιών, δεν μπορούν προς το παρόν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί τους

Η έλλειψη επιταγών και το αίτημα για δικηγόρο των θυμάτων

Εν τω μεταξύ, ο δήμαρχος του Κρανς-Μοντάνα, Νικολά Φερό, παραδέχτηκε ότι το Λε Κονστελάσιον , όπου ξέσπασε η πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και τραυμάτισε 116, δεν είχε επιθεωρηθεί από το 2020. «Δεν διενεργήθηκαν περιοδικοί έλεγχοι μεταξύ 2020 και 2025. Η δημοτική διοίκηση αναγνώρισε αυτήν την κατάσταση μόνο συμβουλευόμενη τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον εισαγγελέα. Λυπούμαστε βαθιά για αυτήν την κατάσταση», δήλωσε ο Φερό.

Από την άλλη πλευρά, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τα θύματα, Ρομέν Ζορντάν , ζήτησε να διερευνηθεί ο δήμος. «Ο αριθμός των ελλείψεων και των κενών στους ελέγχους εγείρει επειγόντως το ζήτημα της διενέργειας έρευνας για τον δήμο», δήλωσε ο δικηγόρος, ο οποίος εξέφρασε μεγάλη απογοήτευση για τις πληροφορίες που αποκάλυψε ο δήμαρχος. Παρά τις προσπάθειες της διοίκησης για διαφάνεια, οι πελάτες του δικηγόρου έμαθαν τη σημερινή αποκάλυψη «με μεγάλη απογοήτευση».

Ο Τζόρνταν απέρριψε επίσης κατηγορηματικά την προσπάθεια της πόλης να καταθέσει αστική αγωγή στην υπόθεση. «Ο ισχυρισμός της πόλης ότι είναι θύμα ισοδυναμεί με την αποστέρηση της ιδιότητας των πραγματικών θυμάτων αυτής της τραγωδίας, κάτι που είναι απολύτως απαράδεκτο υπό αυτές τις δραματικές συνθήκες», κατέληξε ο δικηγόρος, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

