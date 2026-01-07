Κεφαλονιά: Η διπλή τραγωδία στην οικογένεια της συμβολαιογράφου - Σε κρίσιμη κατάσταση ο άνδρας

Τραγωδία για γνωστό ζευγάρι νομικών από την Κεφαλονιά κατά τη διάρκεια διακοπών στον Παναμά

Κεφαλονιά: Η διπλή τραγωδία στην οικογένεια της συμβολαιογράφου - Σε κρίσιμη κατάσταση ο άνδρας
Μια ακόμη άγνωστη πτυχή της τραγωδίας που διαδραματίστηκε στον Παναμά για ζευγάρι Ελλήνων από την Κεφαλονιά, φέρνει στη δημοσιότητα το Newsbomb.gr.

Η αιφνίδια απώλεια της συμβολαιογράφου Αθανασίας Καρακούση και η σοβαρή κατάσταση υγείας του συζύγου της, Λάμπρου Θεοτοκάτου, συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς.

Το ζευγάρι, που βρισκόταν στον Παναμά για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αντιμετώπισε ένα ξαφνικό και βαρύ πρόβλημα υγείας.

Η Αθανασία Καρακούση, συνταξιούχος συμβολαιογράφος με πάνω από 35 χρόνια ενεργής παρουσίας στο Ληξούρι και καταγωγή από τη Λαμία, αρρώστησε σοβαρά από μια βαριά λοίμωξη, άγνωστης, μέχρι στιγμής, προέλευσης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε μέσα σε λίγες ώρες.

Ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Newsbomb, η γυναίκα είχε νοσήσει πριν την αναχώρηση του ταξιδιού με βαριά ίωση, σε βαθμό που το ζευγάρι σκεφτόταν σοβαρά την αναβολή του μοιραίου ταξιδιού. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν έγινε πράξη και το ζευγάρι αναχώρησε από την Κεφαλονιά στις 21 Δεκεμβρίου.

Αυτή την ώρα, συγγενικό πρόσωπο της άτυχης συμβολαιογράφου βρίσκεται στον Παναμά για τα διαδικαστικά ζητήματα της επιστροφής της σορού.

Παράλληλα, αυτή είναι η δεύτερη τραγωδία για την οικογένεια της Αθανασίας Καρακούση, καθώς είχε χάσει και την αδερφή της.

Σε κρίσιμη κατάσταση ο σύζυγός της

Την ίδια ώρα, ο σύζυγός της, ο δικηγόρος Λάμπρος Θεοτοκάτος, γνωστός και δραστήριος στην κοινωνία του Αργοστολίου, παρουσίασε επίσης σοβαρά συμπτώματα κατά το ταξίδι της επιστροφής.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο για ποιον λόγο δεν επέστρεψε με το γκρουπ που είχε ταξιδέψει και επέλεξε να γυρίσει μόνος του στην Ελλάδα.

Στη πτήση ανταπόκρισης στο Παρίσι, παρουσίασε υψηλό πυρετό και έντονη επιδείνωση της κατάστασής του και νοσηλεύεται πλέον διασωληνωμένος σε νοσοκομείο στο Παρίσι, όπου βρίσκεται και η κόρη του, δίπλα του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η κατάστασή του είναι κρίσιμη και δυστυχώς δεν έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα σημάδι βελτίωσης.

Να σημειωθεί πως το ζευγάρι κάθε χρόνο συνήθιζε να πραγματοποιεί μακρινά ταξίδια κατά την εορταστική περίοδο...

