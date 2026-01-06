Μάχη για τη ζωή του δίνει ο δικηγόρος από την Κεφαλονιά μετά τις διακοπές στον Παναμά

Κατέληξε σε νοσοκομείο της Λατινικής Αμερικής η σύζυγός του προ ημερών – Ο δικηγόρος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Παρίσι

Newsbomb

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο δικηγόρος από την Κεφαλονιά μετά τις διακοπές στον Παναμά
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο δικηγόρος Λάμπρος Θεοτοκάτος από την Κεφαλονιά μετά τις διακοπές στον Παναμά, όπου έχασε τη ζωή της, πιθανόν από λοίμωξη, η σύζυγός του, Αθανασία Καρακούση.

Η γυναίκα, συμβολαιογράφος στην Κεφαλονιά, έχασε τη ζωή της στον Παναμά, όπου νοσηλεύτηκε με σοβαρή λοίμωξη, πριν αφήσει την τελευταία της πνοή. Κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο σύζυγός της, γνωστός δικηγόρος στο νησί, αισθάνθηκε αδιαθεσία και πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Παρισιού, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες του e-kefalonia, είχε μεταβεί στην Κεντρική Αμερική για να περάσει τις γιορτές, όταν αιφνιδίως η γυναίκα παρουσίασε σοβαρά προβλήματα υγείας. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία εξαιτίας βαριάς λοίμωξης και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στον Παναμά, κατέληξε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Κατά την επιστροφή στην πατρίδα, ο σύζυγός της φαίνεται πως παρουσίασε υψηλό πυρετό και έντονη συμπτωματολογία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Παρίσι, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Στο πλευρό του βρίσκεται η κόρη του, που παρακολουθεί με αγωνία την πορεία της υγείας του.

Την υπόθεση παρακολουθούν στενά οι αρμόδιες αρχές, ενώ διερευνώνται τα πιθανά αίτια της ασθένειας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση.

Μαρτυρία συνταξιδιώτισσας: Είχε πονοκέφαλο, μια κρίση βήχα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Όπως ανέφερε συνταξιδιώτισσα του ζευγαριού στο MEGA, η γυναίκα παραπονιόταν για έντονο πονοκέφαλο επί ημέρα. Το βράδυ της 30ης Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η σύζυγος εμφάνισε έντονο βήχα και τότε ειδοποιήθηκε γιατρός, ο οποίος την εξέτασε και της έδωσε ένα σιρόπι. Την επόμενη ημέρα, η γυναίκα δεν αισθανόταν καλά και δεν ακολούθησε το γκρουπ ενώ ο σύζυγός της, επιστρέφοντας την βρήκε με φουσκάλες, όπως λέει χαρακτηριστικά η συνταξιδιώτισσά τους. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Παναμά και εξέπνευσε.

«Ήταν ένα ζευγάρι που ήταν μια χαρά. Ξαφνικά -ήταν κάποιοι άλλοι στο γκρουπ που φορούσαν μάσκα- η γυναίκα την πονούσε μια μέρα το κεφάλι της, την επόμενη έκανε κρίση βήχα και ήρθε γιατρός που της είπε να πάρει σιρόπι. Πήρε σιρόπι και στις 31 του μήνα που έμεινε στο ξενοδοχείο να ξεκουραστεί, γύρισε ο άνδρας της το μεσημέρι και είχε φουσκάλες. Την πήγε σε νοσοκομείο του Παναμά, είχε επιπλοκές και στις 2 Ιανουαρίου πέθανε. Έτσι απλά. Η γυναίκα μια χαρά φαινόταν», είπε το ίδιο μέλος του γκρουπ στο MEGA. «Στο γκρουπ ήταν αρκετοί γιατροί αλλά δεν διαπίστωσαν κάτι να ήταν τόσο έντονο που να πουν της γυναίκας να κάνει κάτι», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος αποφάσισε να μην ακολουθήσει το γκρουπ που επέστρεφε στην Ελλάδα και επέλεξε να πάρει άλλη πτήση, με ενδιάμεσο σταθμό το Παρίσι. Ωστόσο, στο Παρίσι κατέρρευσε και πλέον νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. «Φύγαμε εμείς 2 του μήνα μεσημέρι, ήθελε να φύγει το βράδυ με άλλη πτήση με ενδιάμεσο το Παρίσι. Δεν πήρε τη σορό, εγώ έμαθα ότι γύρισε μόνος του και θα πήγαινε κάποιος άλλος συγγενής να τα φτιάξει αυτά. Στο Παρίσι έκανε πυρετό και ξέρουμε ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση», είπε η γυναίκα που ήταν μέλος του γκρουπ, στο Mega.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Πού υπάρχουν μπλόκα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - «Δεν πάμε στο τραπέζι του διαλόγου σαν ζητιάνοι», διαμηνύουν εν όψει κυβερνητικών εξαγγελιών

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά - Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αίσιο τέλος για το 3χρονο παιδί με εγκεφαλίτιδα - «Ξύπνησε» από το κώμα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλίκη Καλλέργη: Η οικογένειά της έδωσε το όνομά της σε ένα αστέρι

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο δικηγόρος από την Κεφαλονιά μετά τις διακοπές στον Παναμά

08:02ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Θεοφάνια: LIVE η Αρχιεπισκοπική Θεία Λειτουργία από τον Πειραιά και η Τελετή Κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Καταδικάστηκαν ο πατέρας και οι δύο γιοι για τη δολοφονία της 18χρονης αδελφής τους επειδή είχε social media

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Η Βενεζουέλα σε πέντε χάρτες: Η γεωπολιτική σημασία, οι φυσικοί πόροι και η πολιτική

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Από ανακοπή καρδιάς λόγω υποθερμίας ο θάνατος του πυροσβέστη

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 37χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζό

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές σε 28.500 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά μέχρι τις 9 Ιανουαρίου

06:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τη δημιουργία κόμματος ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού

06:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Με Αρμάνι ο Παναθηναϊκός AKTOR - Κόντρα στην Φενέρμπαχτσε ο Ολυμπιακός

06:42LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Εθνικός τελικός: Τα «παρατράγουδα», οι παλιοί γνώριμοι και όσοι έμειναν εκτός

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Γιατί στα Φώτα πετάμε τον τίμιο σταυρό σε νερά;

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο – Λιποθύμησε η ιδιοκτήτρια

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Τέλος στην πληρωμή με μετρητά από 1η Απριλίου 2026 - Όλες οι αλλαγές

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοφάνια: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι - Τι ισχύει για τράπεζες, καταστήματα και σούπερ μάρκετ

06:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για επέμβαση στη Βενεζουέλα: Η αντιπολίτευση βάζει πλάτη σε έναν στυγνό δικτάτορα - Αιχμές του Μαξίμου για χρηματοδότηση ΣΥΡΙΖΑ από το καθεστώς Μαδούρο

06:12ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: «Τα μηχανήματα της ΥΠΑ είναι από το 1999 και θα έπρεπε να αλλάζουν ανά δεκαετία» λένε οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο δικηγόρος από την Κεφαλονιά μετά τις διακοπές στον Παναμά

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Ουρές ταλαιπωρίας στην εθνική Τριπόλεως - Κορίνθου, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σε πέντε ημέρες θα έμπαινε ξανά στο στούντιο για τη νέα εκπομπή του στον ΑΝΤ1

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια ιερογλυφικά στην Αίγυπτο ενδέχεται να αποτελούν το πρώτο κοσμικό μήνυμα της Ιστορίας

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Από ανακοπή καρδιάς λόγω υποθερμίας ο θάνατος του πυροσβέστη

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 471 ημέρες της Ρόμι Γκόνεν στην «κόλαση» της Χαμάς: «Φοβόμουν ότι είχα μείνει έγκυος» - Ισραηλινή πρώην όμηρος μίλησε για πρώτη φορά

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ στη διάσημη ιχθυαγορά του Τόκιο: Πόσο πουλήθηκε ο πρώτος τόνος της χρονιάς - «Φέρνει τύχη»

06:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τη δημιουργία κόμματος ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

08:02ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Θεοφάνια: LIVE η Αρχιεπισκοπική Θεία Λειτουργία από τον Πειραιά και η Τελετή Κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλίκη Καλλέργη: Η οικογένειά της έδωσε το όνομά της σε ένα αστέρι

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του – Η τελευταία επιθυμία του

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Από την Τρίτη ξεκινούν οι φορητές κάμερες σε αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές του κέντρου Αθήνας

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Καταδικάστηκαν ο πατέρας και οι δύο γιοι για τη δολοφονία της 18χρονης αδελφής τους επειδή είχε social media

06:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Με Αρμάνι ο Παναθηναϊκός AKTOR - Κόντρα στην Φενέρμπαχτσε ο Ολυμπιακός

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεοφάνια με νέα κακοκαιρία – «Red Code» σε πέντε περιοχές – Κίνδυνος για πλημμύρες και κατολισθήσεις

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 45χρονoυ πυροσβέστη που βρέθηκε στο όρος Μπέλες

06:42LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Εθνικός τελικός: Τα «παρατράγουδα», οι παλιοί γνώριμοι και όσοι έμειναν εκτός

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Τέλος στην πληρωμή με μετρητά από 1η Απριλίου 2026 - Όλες οι αλλαγές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ