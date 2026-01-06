Μάχη για τη ζωή του δίνει ο δικηγόρος από την Κεφαλονιά μετά τις διακοπές στον Παναμά

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο δικηγόρος Λάμπρος Θεοτοκάτος από την Κεφαλονιά μετά τις διακοπές στον Παναμά, όπου έχασε τη ζωή της, πιθανόν από λοίμωξη, η σύζυγός του, Αθανασία Καρακούση.

Η γυναίκα, συμβολαιογράφος στην Κεφαλονιά, έχασε τη ζωή της στον Παναμά, όπου νοσηλεύτηκε με σοβαρή λοίμωξη, πριν αφήσει την τελευταία της πνοή. Κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο σύζυγός της, γνωστός δικηγόρος στο νησί, αισθάνθηκε αδιαθεσία και πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Παρισιού, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες του e-kefalonia, είχε μεταβεί στην Κεντρική Αμερική για να περάσει τις γιορτές, όταν αιφνιδίως η γυναίκα παρουσίασε σοβαρά προβλήματα υγείας. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία εξαιτίας βαριάς λοίμωξης και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στον Παναμά, κατέληξε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Κατά την επιστροφή στην πατρίδα, ο σύζυγός της φαίνεται πως παρουσίασε υψηλό πυρετό και έντονη συμπτωματολογία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Παρίσι, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Στο πλευρό του βρίσκεται η κόρη του, που παρακολουθεί με αγωνία την πορεία της υγείας του.

Την υπόθεση παρακολουθούν στενά οι αρμόδιες αρχές, ενώ διερευνώνται τα πιθανά αίτια της ασθένειας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση.

Μαρτυρία συνταξιδιώτισσας: Είχε πονοκέφαλο, μια κρίση βήχα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Όπως ανέφερε συνταξιδιώτισσα του ζευγαριού στο MEGA, η γυναίκα παραπονιόταν για έντονο πονοκέφαλο επί ημέρα. Το βράδυ της 30ης Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η σύζυγος εμφάνισε έντονο βήχα και τότε ειδοποιήθηκε γιατρός, ο οποίος την εξέτασε και της έδωσε ένα σιρόπι. Την επόμενη ημέρα, η γυναίκα δεν αισθανόταν καλά και δεν ακολούθησε το γκρουπ ενώ ο σύζυγός της, επιστρέφοντας την βρήκε με φουσκάλες, όπως λέει χαρακτηριστικά η συνταξιδιώτισσά τους. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Παναμά και εξέπνευσε.

«Ήταν ένα ζευγάρι που ήταν μια χαρά. Ξαφνικά -ήταν κάποιοι άλλοι στο γκρουπ που φορούσαν μάσκα- η γυναίκα την πονούσε μια μέρα το κεφάλι της, την επόμενη έκανε κρίση βήχα και ήρθε γιατρός που της είπε να πάρει σιρόπι. Πήρε σιρόπι και στις 31 του μήνα που έμεινε στο ξενοδοχείο να ξεκουραστεί, γύρισε ο άνδρας της το μεσημέρι και είχε φουσκάλες. Την πήγε σε νοσοκομείο του Παναμά, είχε επιπλοκές και στις 2 Ιανουαρίου πέθανε. Έτσι απλά. Η γυναίκα μια χαρά φαινόταν», είπε το ίδιο μέλος του γκρουπ στο MEGA. «Στο γκρουπ ήταν αρκετοί γιατροί αλλά δεν διαπίστωσαν κάτι να ήταν τόσο έντονο που να πουν της γυναίκας να κάνει κάτι», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος αποφάσισε να μην ακολουθήσει το γκρουπ που επέστρεφε στην Ελλάδα και επέλεξε να πάρει άλλη πτήση, με ενδιάμεσο σταθμό το Παρίσι. Ωστόσο, στο Παρίσι κατέρρευσε και πλέον νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. «Φύγαμε εμείς 2 του μήνα μεσημέρι, ήθελε να φύγει το βράδυ με άλλη πτήση με ενδιάμεσο το Παρίσι. Δεν πήρε τη σορό, εγώ έμαθα ότι γύρισε μόνος του και θα πήγαινε κάποιος άλλος συγγενής να τα φτιάξει αυτά. Στο Παρίσι έκανε πυρετό και ξέρουμε ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση», είπε η γυναίκα που ήταν μέλος του γκρουπ, στο Mega.

