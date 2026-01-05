Τραγωδία για ζευγάρι Ελλήνων στον Παναμά: Νεκρή η σύζυγος - Σε κρίσιμη κατάσταση ο άνδρας

Η αιφνίδια απώλεια της συμβολαιογράφου Αθανασίας Καρακούση και η σοβαρή κατάσταση υγείας του συζύγου της, Λάμπρου Θεοτοκάτου, συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς.

Το ζευγάρι, που βρισκόταν στον Παναμά για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αντιμετώπισε ένα ξαφνικό και βαρύ πρόβλημα υγείας.

Η Αθανασία Καρακούση, συνταξιούχος συμβολαιογράφος με πάνω από 35 χρόνια ενεργής παρουσίας στο Ληξούρι και καταγωγή από τη Λαμία, αρρώστησε σοβαρά από μια βαριά λοίμωξη. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε μέσα σε λίγες ώρες, αφήνοντας πίσω της μεγάλη θλίψη στην τοπική κοινότητα.

Ο σύζυγός της, ο δικηγόρος Λάμπρος Θεοτοκάτος, γνωστός και δραστήριος στην κοινωνία του Αργοστολίου, παρουσίασε επίσης σοβαρά συμπτώματα κατά το ταξίδι της επιστροφής. Με υψηλό πυρετό και έντονη επιδείνωση της κατάστασής του, νοσηλεύεται πλέον διασωληνωμένος σε νοσοκομείο στο Παρίσι, όπου βρίσκεται και η κόρη τους, δίπλα του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Οι κοινότητες του Αργοστολίου και του Ληξουρίου παραμένουν σοκαρισμένες από τα δυσάρεστα αυτά νέα, καθώς το ζευγάρι ήταν ιδιαίτερα γνωστό και ενεργό στην κοινωνική ζωή του νησιού.

Κάθε χρόνο συνήθιζαν να πραγματοποιούν μακρινά ταξίδια κατά την εορταστική περίοδο, γεγονός που φέρεται να σχετίζεται με την επιδείνωση της υγείας τους.

Παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, υπάρχει σοβαρή υποψία ότι η αιτία της ασθένειας τους μπορεί να ήταν ο ιός της γρίπης, γεγονός που θέτει σε συναγερμό τις υγειονομικές αρχές για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών, ειδικά σε ταξιδιώτες.