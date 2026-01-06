Αλίκη Καλλέργη: Η οικογένειά της έδωσε το όνομά της σε ένα αστέρι

Αστέρι με συγκεκριμένες αστρονομικές συντεταγμένες καταχωρήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2026 και έλαβε το όνομα «Αλίκη»

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη



Αλίκη Καλλέργη

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο αδελφός της Αλίκης Καλλέργη ανάρτησε πιστοποιητικό ονοματοδοσίας αστεριού στο όνομά της.

Σύμφωνα με το έγγραφο, αστέρι με συγκεκριμένες αστρονομικές συντεταγμένες καταχωρήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2026 και έλαβε το όνομα «Αλίκη».

Η κίνηση αυτή αποτελεί μια συμβολική πράξη μνήμης, μετά τον θάνατο της νεαρής γυναίκας στο Κραν Μοντανά.

Τι είναι η ονοματοδοσία αστεριού

Πρόκειται για υπηρεσία ιδιωτικού οργανισμού, μέσω της οποίας μπορεί κανείς, έναντι αμοιβής, να αφιερώσει συμβολικά ένα αστέρι σε πρόσωπο της επιλογής του. Συνήθως κοστίζει 30€.

Η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη μεταξύ των θυμάτων της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά

Η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη ήταν μεταξύ των 40 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη φωτιά σε μπαρ του Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά.

Το απόγευμα της Κυριακής, 4 Ιανουαρίου, το προφίλ του πατέρα της, Αντώνη Καλλέργη, στο facebook βυθίστηκε στο πένθος, με μαύρο στην εικόνα προφίλ και έναν άγγελο με το όνομα «Alice» (Αλίκη), στη φωτογραφία εξωφύλλου. Δεκάδες φίλοι και γνωστοί εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια της νεαρής κοπέλας που έφυγε από τη ζωή ενώ είχε βγει για να γιορτάσει την Πρωτοχρονιά του 2026.

Το προφίλ του πατέρα της Αλίκης Καλλέργη στο facebook

Η Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη, ηλικίας μόλις 15 ετών, βρισκόταν στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όταν ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά. Η οικογένεια και οι φίλοι της αναζητούσαν απεγνωσμένα οποιοδήποτε ίχνος ζωής εδώ και τέσσερις ημέρες, ωστόσο φαίνεται πως οι χειρότεροι εφιάλτες των αγαπημένων της, επιβεβαιώθηκαν σήμερα.

Η φωτογραφία με την οποία αποχαιρετά την Αλίκη ο αδελφός της, Αντώνης Καλλέργης στο facebook

Ο αδελφός της Αλίκης είχε απευθύνει δημόσια έκκληση μέσω κοινωνικών δικτύων, ζητώντας οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη της. «Δεν έχουμε κανένα νέο από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά. Παρακαλώ, όποιος γνωρίζει κάτι, να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας», ανέφερε στο μήνυμά του.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, όταν φωτιά που φέρεται να προκλήθηκε από βεγγαλικά σε σαμπάνιες εξαπλώθηκε με αστραπιαία ταχύτητα στο υπόγειο μπαρ. Οι εορτασμοί μετατράπηκαν σε σκηνές χάους, με τον απολογισμό να φτάνει, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τους τουλάχιστον 47 νεκρούς και 115 τραυματίες, στην πλειονότητά τους νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, πολλοί εκ των οποίων φέρουν σοβαρά εγκαύματα τρίτου βαθμού.

