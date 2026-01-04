Κραν Μοντανά: «Ήταν πάντα κλειδωμένη η έξοδος κινδύνου» - Η μαρτυρία για τη νύχτα της τραγωδίας

Παγίδα θανάτου ήταν το «Le Constellation»

Δημήτρης Δρίζος

Κραν Μοντανά: «Ήταν πάντα κλειδωμένη η έξοδος κινδύνου» - Η μαρτυρία για τη νύχτα της τραγωδίας
Ποινική έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια ξεκίνησαν οι ελβετικές αρχές σε βάρος των Γάλλων ιδιοκτητών του μπαρ που τυλίχθηκε στις φλόγες την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο χιονοδρομικό κέντρο του Κραν Μοντάνα, προκαλώντας μία από τις πιο πολύνεκρες τραγωδίες των τελευταίων ετών στις Άλπεις.

Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών βρίσκονται ο 49χρονος Ζακ Μορέτι και η 40χρονη σύζυγός του, Τζέσικα, οι οποίοι ερευνώνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών και εμπρησμό από αμέλεια. Η φωτιά στο μπαρ Le Constellation κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, ενώ 119 τραυματίστηκαν, αρκετοί σοβαρά.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τη 1.30 τα ξημερώματα, στο υπόγειο του καταστήματος, όταν πυροτεχνήματα σε μπουκάλια σαμπάνιας άναψαν την οροφή, η οποία ήταν καλυμμένη με μονωτικό αφρό. Βίντεο–ντοκουμέντα που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν θαμώνες, πολλοί από αυτούς έφηβοι, να συνεχίζουν να διασκεδάζουν για κρίσιμα δευτερόλεπτα, καθώς οι φλόγες εξαπλώνονται στο ταβάνι, χάνοντας πολύτιμο χρόνο για να διαφύγουν.

Το μπαρ χαρακτηρίστηκε από νωρίς «παγίδα θανάτου», όταν έγινε γνωστό ότι οι εγκλωβισμένοι προσπάθησαν να σωθούν ανεβαίνοντας από μία στενή σκάλα, μέσα σε αποπνικτικό καπνό και τοξικά αέρια.

Νέα τροπή στην υπόθεση δίνουν οι καταγγελίες ότι υπήρχε και δεύτερη πιθανή δίοδος διαφυγής από το υπόγειο, μέσω εξόδου κινδύνου, η οποία όμως φέρεται να ήταν «πάντα κλειδωμένη».

Ο 31χρονος Αντρέα, μπάρμαν που εργάζεται σε άλλο κατάστημα του θέρετρου αλλά ήταν τακτικός θαμώνας στο Le Constellation, δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Bild ότι υπήρχε μία είσοδος που λειτουργούσε και ως έξοδος, καθώς και μία έξοδος κινδύνου, η οποία όμως, όπως είπε, ήταν κλειδωμένη κάθε φορά που βρισκόταν εκεί.

«Όλοι στην πόλη ήξεραν ότι αργά ή γρήγορα κάτι κακό θα συνέβαινε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η έξοδος κινδύνου βρισκόταν σε ξεχωριστό χώρο καπνιστών, που χρησιμοποιούνταν ουσιαστικά ως αποθήκη, με καναπέ μπροστά από την πόρτα και αντικείμενα πεταμένα γύρω.

Άλλος μάρτυρας, ο Γκριγκόρι, που κατευθυνόταν προς το μπαρ τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά και έχει φίλο ανάμεσα στους αγνοούμενους, δήλωσε ότι υπήρχε δεύτερη έξοδος, αλλά εκτίμησε πως την κλείδωναν για να μην φεύγουν πελάτες χωρίς να πληρώνουν.

Η Mail on Sunday αποκάλυψε, επίσης, την ύπαρξη τρίτης εξόδου στο ισόγειο, η οποία οδηγούσε σε στεγασμένο εμπορικό χώρο με καταστήματα, μεταξύ των οποίων και ενοικίαση εξοπλισμού σκι. Για να βγει κανείς στον δρόμο, ωστόσο, θα έπρεπε να περάσει και από δεύτερη γυάλινη πόρτα. Παραμένει άγνωστο αν αυτές οι πόρτες ήταν ανοιχτές ή κλειδωμένες τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά.

Τα θύματα και η αγωνία των οικογενειών

Την ίδια ώρα, επιβεβαιώθηκε ότι ένα 16χρονο κορίτσι από το Μιλάνο, η Κιάρα Κοστάντσο, είναι το δεύτερο θύμα που κατονομάζεται επισήμως. Ο πατέρας της, Αντρέα, μιλώντας σε ιταλική εφημερίδα, περιέγραψε το «τεράστιο κενό» που ένιωσε όταν δέχτηκε «το τηλεφώνημα που κανένας πατέρας δεν θα έπρεπε να λάβει». Όπως είπε, μέχρι το τέλος ήλπιζαν ότι η Κιάρα βρισκόταν ανάμεσα στους τραυματίες που δεν είχαν ακόμη ταυτοποιηθεί. «Και ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση, ο κόσμος καταρρέει. Δεν είσαι ποτέ έτοιμος. Είναι αφύσικο για έναν πατέρα να χάνει την κόρη του», τόνισε.

Πρώτο θύμα που ανακοινώθηκε επισήμως ήταν ο 17χρονος Ιταλός Εμανουέλε Γκαλεπίνι, ανερχόμενο αστέρι του γκολφ, με την είδηση του θανάτου του να επιβεβαιώνεται από την Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκεται και η 15χρονη Σαρλότ Νίνταμ, γαλλικής καταγωγής, μαθήτρια του Immanuel College στο Χερτφορντσάιρ και του Jewish Free School στο βόρειο Λονδίνο. «Είναι μια αναμονή που διαλύει την ψυχική ισορροπία των ανθρώπων», δήλωσε η Ιταλίδα ψυχολόγος Έλβιρα Βεντουρέλα, η οποία στηρίζει τις οικογένειες των θυμάτων.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί οκτώ Ελβετοί νεκροί, τέσσερις γυναίκες και τέσσερις άνδρες, ανάμεσά τους δύο 16χρονοι, και οι σοροί τους έχουν παραδοθεί στις οικογένειές τους. Δεκάδες οικογένειες, ωστόσο, εξακολουθούν να ζουν έναν εφιάλτη αναμονής, καθώς οι ειδικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους υπόλοιπους 30 νεκρούς, αλλά και πέντε από τους πιο βαριά τραυματισμένους.

