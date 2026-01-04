Κραν Μοντανά: Η «σκοτεινή» προσωπικότητα του ιδιοκτήτη του μπαρ - κόλαση με 40 νεκρούς

Ένα άλλο πρόσωπο του Γάλλου ιδιοκτήτη του  Le Constellation σκιαγραφούν γαλλικά και βελγικά μέσα ενημέρωσης, αποκαλύπτοντας ότι οι σχέσεις του με τον νόμο έχουν παρελθόν για βαρύτατα αδικήματα

Κραν Μοντανά: Η «σκοτεινή» προσωπικότητα του ιδιοκτήτη του μπαρ - κόλαση με 40 νεκρούς
Ο Ζακ Μορέτι, ο ιδιοκτήτης του ελβετικού μπαρ στο τουριστικό θέρετρο του Κραν Μοντανά όπου κάηκαν ζωντανοί 40 άνθρωποι τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, ενώ άλλοι 119 υπέστησαν βαρύτατους τραυματισμούς, έχει ένα αρκετά σκοτεινό παρελθόν, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Γάλλος υπήκοος, περίπου 60 ετών, αντιμετωπίζει κατηγορίες για την κόλαση στο Le Constellation, που έγινε παγίδα θανάτου, για δεκάδες νέους, αφού βεγγαλικά τοποθετημένα μέσα σε μπουκάλια σαμπάνιας λαμπάδιασαν την οροφή του υπογείου.

Το Σάββατο, πολλά μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία και το Βέλγιο ανέφεραν ότι ο Μορέτι, ο οποίος κατάγεται από το μεσογειακό νησί της Κορσικής, είναι πολύ γνωστός στις γαλλικές αρχές.

Το 2005 ενεπλάκη σε σχέδιο απαγωγής στη Σαβοΐα, το διαμέρισμα των Άλπεων της Γαλλίας κοντά στο Κραν Μοντάνα, και φυλακίστηκε.

Η Le Parisien αναφέρει: «Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Ζακ Μορέτι δεν είναι άγνωστος στο γαλλικό δικαστικό σύστημα. Είναι γνωστός για υποθέσεις μαστροπείας που χρονολογούνται πριν από περίπου είκοσι χρόνια, καθώς και για μια υπόθεση απαγωγής και περιορισμού. Φυλακίστηκε στη Σαβοΐα».

Επικαλούμενο τη δική του νομική πηγή, το ραδιοφωνικό δίκτυο RTL ανέφερε: «Ο άνδρας που γεννήθηκε στην Κορσική στα εξήντα του φυλακίστηκε στη Σαβοΐα το 2005, για συμμετοχή σε υποθέσεις μαστροπείας, απάτης, απαγωγής και ψευδούς φυλάκισης».

Δεν υπήρξε αρχική απάντηση στις αποκαλύψεις από τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τον Μορέτι.

Ο 60χρονος και η 40χρονη σύζυγός του και συνιδιοκτήτρια του μπαρ ανακρίθηκαν από Ελβετούς εισαγγελείς την Παρασκευή.

Και οι δύο είναι επί του παρόντος ελεύθεροι, καθώς βοηθούν τις δικαστικές αρχές στις έρευνές τους, ενώ θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες για εμπρησμό από αμέλεια και ανθρωποκτονία από αμέλεια εάν «στοιχειοθετηθεί ποινική ευθύνη».

Μέχρι να τους απαγγελθούν ωστόσο κατηγορίες, είναι ελεύθεροι, ακόμα και για να ταξιδέψουν εκτός ελβετικών συνόρων.

Ο Μορέτι ισχυρίστηκε ότι το μπαρ του «ακολούθησε όλους τους κανονισμούς ασφαλείας», παρά το γεγονός ότι επιθεωρήθηκε μόνο «τρεις φορές σε δέκα χρόνια» από αξιωματούχους υγείας και ασφάλειας. Το άρθρο 8 του τοπικού κώδικα πρόληψης πυρκαγιών ορίζει ότι οι επιθεωρήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται «κάθε χρόνο σε κτίρια ανοικτά στο κοινό ή που παρουσιάζουν ειδικούς κινδύνους».

Ο Μορέτι, ο οποίος έχει τρεις επιχειρήσεις γύρω από το Κραν Μοντανά, τη μοιραία νύχτα δεν βρισκόταν στο μπαρ, αλλά η σύζυγός του ήταν και υπέστη έγκαυμα στο χέρι.

Το ζευγάρι ανέλαβε το Le Constellation το 2015 και έχει ένα σπίτι κοντά, καθώς και ένα στη Γαλλική Ριβιέρα.

