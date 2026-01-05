Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί από τη φονική πυρκαγιά - Θρήνος για την Αλίκη Καλλέργη

Η αστυνομία του καντονιού Βαλέ ανακοίνωσε χθες, Κυριακή (5/1) ότι έχουν πλέον ταυτοποιηθεί οι 40 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη φονική πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας κατά την αλλαγή του χρόνου, ανάμεσά τους 20 ανήλικοι.

Ακολουθούν οι λεπτομερείς πληροφορίες που παρείχε η αστυνομία, η οποία ωστόσο δεν δίνει τα ονόματα:

11 Ελβετίδες (μια 14 ετών, τέσσερις 15 ετών, μια 16 ετών, μια 18 ετών, μια 21 ετών, δύο 22 ετών και μια 24 ετών)

10 Ελβετοί (τρεις 16 ετών, ένας 17 ετών, τρεις 18 ετών, ένας 20 ετών, ένας 21 ετών και ένας 31 ετών).

Δύο Γαλλίδες 26 και 33 ετών, μια Γαλλοελβετίδα 24 ετών και μια 15χρονη με τριπλή υπηκοότητα: γαλλική, ισραηλινή και βρετανική

Πέντε Γάλλοι (ένας 14 ετών, ένας 17 ετών, ένας 20 ετών, ένας 23 ετών και ένας 39 ετών)

Δύο Ιταλίδες (15 και 16 ετών)

Τρεις Ιταλοί 16 ετών και ένας 16χρονος υπήκοος Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Μια Βελγίδα 17 ετών

Μια Πορτογαλέζα 22 ετών

Ένας Ρουμάνος 18 ετών

Ένας Τούρκος 18 ετών

Επίσης, 119 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 113 έχουν ταυτοποιηθεί έως σήμερα.

Κραν Μοντανά - Νεκρή η Αλίκη Καλλέργη

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των ελβετικών Αρχών προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βέρνη και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, η Αλίκη Καλλέργη, πολίτης Ελλάδας και Ελβετίας, συγκαταλέγεται στα θύματα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά.

Παράλληλα, η τραγική κατάληξη της νεαρής Αλίκης έγινε γνωστή και μέσω μιας ανάρτησής του πατέρα της, Αντώνη Καλλέργη, ο οποίος άλλαξε σε μαύρο την εικόνα προφίλ στο Fecebook και πρόσθεσε έναν άγγελο με το όνομα «Alice» (Αλίκη), στη φωτογραφία εξωφύλλου.

Το προφίλ του πατέρα της Αλίκης Καλλέργη στο facebook

Υπενθυμίζεται πως ο αδελφός της Αλίκης Καλλέργη ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έσπευσε να την αναζητήσει, απευθύνοντας απεγνωσμένες εκκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη της.

Λίγες ώρες αργότερα, ένα σπαρακτικό βίντεο αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο instagram, με σκηνές και στιγμιότυπα από την παιδική τους ηλικία, συνοδευόμενο από τη λεζάντα «η πρώτη αγάπη του κοριτσιού, θα είναι πάντα οι μεγάλοι αδελφοί».

