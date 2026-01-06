Ελβετία: Σκιέρ σχημάτισαν καρδιά στη μνήμη των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά

Μια συγκινητική εικόνα δημιουργήθηκε στις πλαγιές του χιονοδρομικού κέντρου Κραν Μοντανά στην Ελβετία, όπου δεκάδες σκιέρ σχημάτισαν μια μεγάλη καρδιά στο χιόνι, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε σε μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο μπαρ Le Constellation, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 40 άνθρωποι, ενώ 119 ακόμη τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά. Το περιστατικό έχει συγκλονίσει τη χώρα και έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση γύρω από τα μέτρα ασφαλείας σε χώρους διασκέδασης.

Οι ελβετικές εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινήσει ποινική έρευνα σε βάρος των υπευθύνων του καταστήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας και τυχόν ευθύνες.

Η πρωτοβουλία των σκιέρ αποτέλεσε ένα ισχυρό σύμβολο αλληλεγγύης και συλλογικού πένθους, μετατρέποντας το χιονισμένο τοπίο σε έναν χώρο μνήμης για τα θύματα της τραγωδίας.