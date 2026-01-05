Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί και οι 116 τραυματίες της τραγωδίας
Ο αριθμός των τραυματιών, που είχε αναφερθεί προηγουμένως ότι ήταν 119, αναθεωρήθηκε σε 116 αφού τρεις τραυματίες που είχαν γίνει δεκτοί στα επείγοντα εκείνη τη νύχτα προστέθηκαν στους τραυματίες του κλαμπ κατά λάθος
Οι Αρχές ολοκλήρωσαν την ταυτοποίηση και των 40 θυμάτων καθώς και των 116 τραυματιών από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά, τη νύχτα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ.
Όπως διευκρινίστηκε, ο αριθμός των τραυματιών διορθώθηκε από 119 σε 116, καθώς τρία άτομα που είχαν μεταφερθεί στα επείγοντα περιστατικά εκείνο το βράδυ καταγράφηκαν εκ παραδρομής ως τραυματίες του κλαμπ.
Μεταξύ των τραυματιών συγκαταλέγονται 68 Ελβετοί, 21 Γάλλοι, δέκα Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, δύο Πολωνές, καθώς και πολίτες από το Βέλγιο, την Πορτογαλία, την Τσεχία, την Αυστραλία, τη Βοσνία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το Λουξεμβούργο. Επιπλέον, τέσσερα άτομα έχουν διπλή υπηκοότητα. Η αστυνομία σημείωσε ότι 83 από τους τραυματίες παραμένουν νοσηλευόμενοι.