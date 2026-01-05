Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί και οι 116 τραυματίες της τραγωδίας

Μια γυναίκα που κρατάει ένα λούτρινο ζωάκι, της οποίας η κόρη αγνοείται, στέκεται κοντά στο αποκλεισμένο μπαρ Le Constellation στο Κρανς-Μοντάνα της Ελβετίας

Οι Αρχές ολοκλήρωσαν την ταυτοποίηση και των 40 θυμάτων καθώς και των 116 τραυματιών από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά, τη νύχτα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ.

Όπως διευκρινίστηκε, ο αριθμός των τραυματιών διορθώθηκε από 119 σε 116, καθώς τρία άτομα που είχαν μεταφερθεί στα επείγοντα περιστατικά εκείνο το βράδυ καταγράφηκαν εκ παραδρομής ως τραυματίες του κλαμπ.

Μεταξύ των τραυματιών συγκαταλέγονται 68 Ελβετοί, 21 Γάλλοι, δέκα Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, δύο Πολωνές, καθώς και πολίτες από το Βέλγιο, την Πορτογαλία, την Τσεχία, την Αυστραλία, τη Βοσνία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το Λουξεμβούργο. Επιπλέον, τέσσερα άτομα έχουν διπλή υπηκοότητα. Η αστυνομία σημείωσε ότι 83 από τους τραυματίες παραμένουν νοσηλευόμενοι.