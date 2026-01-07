Κάι Τραμπ: Πώς είναι να βγαίνει ραντεβού συνοδεία σωματοφύλακα

Σπάνιες εκμυστηρεύσεις της εγγονής του Αμερικανού Προέδρου, Κάι Τραμπ για την καθημερινότητά της υπό την 24ωρη προστασία των μυστικών υπηρεσιών.

Η μεγαλύτερη εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, η 18χρονη Κάι μοιράστηκε την εμπειρία της από τις προσπάθειές της να βγει ραντεβού ενώ την παρακολουθούν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας.

Τα ραντεβού μπορεί να είναι μια πρόκληση ακόμα και στις καλύτερες περιπτώσεις, αλλά ένα πράγμα που σίγουρα μπορεί να χαλάσει την ατμόσφαιρα είναι η γνώση ότι δύο ένοπλοι φρουροί κάθονται λίγα μέτρα μακριά ενώ ρωτάς το ραντεβού σου αν προτιμά τις γάτες ή τους σκύλους.

Από την άλλη πλευρά, αν το ραντεβού πάει άσχημα και θέλεις να φύγει κάποιος, τότε η παρουσία δύο πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας μπορεί να είναι καλύτερη λύση από το να σκεφτείς να βγεις από το παράθυρο του μπάνιου.

Η Kάι, έχει πράκτορες που την παρακολουθούν όταν βγαίνει έξω, και μίλησε ανοιχτά για την επίδραση που αυτό έχει πάνω της σε μια εμφάνισή της στο podcast Impaulsive με τον Logan Paul.

Kai Trump talks about her dating life with 24/7 Secret Service????️ pic.twitter.com/CH6qbo9NCu — IMPAULSIVE (@impaulsive) January 6, 2026

«Είναι πραγματικά άβολο όταν κάθεσαι και βγαίνεις ραντεβού με έναν άντρα και αυτοί κάθονται δύο τραπέζια πίσω σου, είναι λίγο περίεργο», είπε η γκολφέρ. «Προσπαθώ να μην το αφήνω να με ενοχλεί».

Μίλησε ανοιχτά για το πώς έχει προσαρμοστεί από τότε που ο παππούς της έγινε πρόεδρος.

«Νομίζω ότι έχω μάθει, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που έγινε πρόεδρος, ότι έπρεπε να μάθω να... ναι, με ακολουθούν, αλλά επίσης να συγκεντρώνομαι και να προσποιούμαι ότι δεν είναι εκεί», είπε.

Αλλά συνολικά, είπε ότι γενικά προσπαθεί να αγνοήσει το γεγονός ότι την ακολουθούν ένοπλοι φρουροί.

«Είναι εκεί, αλλά αν προσπαθήσεις να μην επικεντρώνεσαι σε αυτό και να απολαμβάνεις περισσότερο τον χρόνο σου με τους φίλους σου, την οικογένειά σου, ό,τι κι αν είναι, γίνεται πιο εύκολο.

«Γιατί, όπως, για αυτούς τους πρώτους μήνες, ήταν δύσκολο. Δεν ήταν εύκολο να έχεις κάποιον να σε ακολουθεί συνέχεια και να πρέπει να σχεδιάζεις αν θα βγεις κάπου, λέγοντας "ω, φεύγω σε πέντε λεπτά"».

Φυσικά, αυτό ήταν μια μεγάλη αλλαγή από μια πιο κανονική ζωή, όπου δεν έχεις ένοπλους φρουρούς και δεν χρειάζεται να σχεδιάζεις προσεκτικά την ημέρα σου.

«Δεν σκέφτεσαι πραγματικά αυτά τα πράγματα, γιατί αν ζεις μια κανονική ζωή, απλά βγαίνεις από το σπίτι σου και φεύγεις, δεν χρειάζεται να σχεδιάζεις κάθε δευτερόλεπτο», είπε η Κάι.

Ωστόσο, τελικά, μοιράστηκε ότι κατάφερε να αγνοήσει τους σωματοφύλακες.

«Ήταν κάπως δύσκολο, αλλά νομίζω ότι μόλις συνειδητοποίησα ότι η μόνη δουλειά τους ήταν να με προστατεύουν, αποφάσισα να επικεντρωθώ στον εαυτό μου και να τους αφήσω να κάνουν τη δουλειά τους», είπε. «Αυτό το έκανε πολύ πιο εύκολο» κατέληξε.