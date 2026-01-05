49η Ημέρα Καριέρας: Πάνω από 40 επιχειρήσεις προσφέρουν τουλάχιστον 1.000 θέσεις εργασίας

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 49η «Ημέρα Καριέρας» στη Λάρισα, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου.

Γιάννης Φιλιππάκος

49η Ημέρα Καριέρας: Πάνω από 40 επιχειρήσεις προσφέρουν τουλάχιστον 1.000 θέσεις εργασίας
INTIME NEWS
ΕΡΓΑΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει για 4η φορά στη Λάρισα την επιτυχημένη «Ημέρα Καριέρας» το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial (Φαρσάλων 182, 413 35).

Η δράση φιλοξενεί πάνω από 40 επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και επιπέδων εκπαίδευσης. Συμμετέχουν μεγάλες, μικρομεσαίες και τοπικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, προσφέροντας ευκαιρίες σε όλους όσοι θέλουν να βρουν εργασία ή να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση.

Δήλωση συμμετοχής

Η είσοδος είναι δωρεάν. Η προεγγραφή είναι προαιρετική και δίνει τη δυνατότητα επιλογής ώρας προσέλευσης.

Δήλωση συμμετοχής ΕΔΩ

Άμεση επαφή με εργοδότες – Πρώτες συνεντεύξεις επί τόπου

Οι επισκέπτες της εκδήλωσης θα μπορούν να συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη των επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό, χωρίς να απαιτείται ραντεβού.

Η «Ημέρα Καριέρας» λειτουργεί ως άμεσος δίαυλος διασύνδεσης επιχειρήσεων και υποψηφίων: συναντήσεις, πρώτες συνεντεύξεις και ενημέρωση για τις δεξιότητες και τα επαγγέλματα που ζητά σήμερα η αγορά εργασίας στη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή.

Στήριξη από τη ΜΕΜΜΕ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα ενημερώνουν το κοινό για τις δράσεις και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ που στηρίζουν την απασχόληση, τη διασύνδεση και τις επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουρούτια: «Σημαντικό βήμα» η σύλληψη Μαδούρο, αλλά «δεν είναι επαρκές»

01:58ΕΡΓΑΣΙΑ

49η Ημέρα Καριέρας: Πάνω από 40 επιχειρήσεις προσφέρουν τουλάχιστον 1.000 θέσεις εργασίας

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Δυο νεκροί από βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε θέσεις της Χεζμπολάχ

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα ενώπιον του δικαστή της Νέας Υόρκης

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν τα θύματα της τραγωδίας – 40 νεκροί, εκ των οποίων 20 ανήλικοι

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ο γιος του Μαδούρο καλεί τους υποστηρικτές του σε κινητοποιήσεις

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιημένο για μήνες το ασθενοφόρο που είχε κάνει δωρεά η Αθηνά Παπαχρήστου

23:51ΚΟΣΜΟΣ

«Έσπασε» ο πάγος: Δείπνο Τραμπ - Μασκ στο Mar-a-Lago

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Την πιο δύσκολη μάχη της ζωής του δίνει στη ΜΕΘ ο 16χρονος από την Άρτα: Αύξηση του οιδήματος έδειξε η τελευταία αξονική

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός Δανίας σε Τραμπ: Σταμάτα τις απειλές κατά της Γροιλανδίας

23:26LIFESTYLE

Συγκινητικά λόγια του Θοδωρή Κυριακού για τον Γιώργο Παπαδάκη – «Ανεκτίμητος συνεργάτης, σπουδαίος άνθρωπος»

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επτά οι δράστες της φονικής επίθεσης στο νυχτερινό κέντρο - Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στην Ελλάδα ο Βάργκα, ολοκληρώνεται η σπουδαία μεταγραφή

23:01LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Η συγκινητική ανακοίνωση του ΑΝΤ1

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Κρυφά ο γάμος του Μαδούρο με τη Σίλια μετά από 20 χρόνια σχέσης - Το βρώμικο μυστικό της «Πρώτης Μαχήτριας»

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Νίκη Κεραμέως: Ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε βαθύ αποτύπωμα στην ελληνική δημοσιογραφία

22:30LIFESTYLE

Eurovision: Αυτοί είναι οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Μια… ανάσα από τον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επτά οι δράστες της φονικής επίθεσης στο νυχτερινό κέντρο - Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Κρυφά ο γάμος του Μαδούρο με τη Σίλια μετά από 20 χρόνια σχέσης - Το βρώμικο μυστικό της «Πρώτης Μαχήτριας»

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ραγίζει καρδιές ο αδερφός της Αλίκης - Ανέβασε βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας κρίνει τον χειμώνα στην Ελλάδα

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Το έδαφος έχει «σχιστεί» σε μήκος 10 χιλιομέτρων: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες

20:35LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Οι αξέχαστες στιγμές στο «Καλημέρα Ελλάδα» και το «φυτώριο» παρουσιαστών

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτός είναι ο 30χρονος που σκότωσαν στο ξύλο σε νυχτερινό κέντρο μετά από καυγά

23:51ΚΟΣΜΟΣ

«Έσπασε» ο πάγος: Δείπνο Τραμπ - Μασκ στο Mar-a-Lago

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί σε ψυχραιμία και ειρηνική λύση για τη Βενεζουέλα – «Χωρίς νομιμότητα ο Μαδούρο»

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης σε ηλικία 74 ετών

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Τhe talk of Athens», γράφουν οι New York Times

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιημένο για μήνες το ασθενοφόρο που είχε κάνει δωρεά η Αθηνά Παπαχρήστου

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ο γιος του Μαδούρο καλεί τους υποστηρικτές του σε κινητοποιήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ