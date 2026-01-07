Ηλεία: Ηλικιωμένος και ο 12χρονος εγγονός του στο νοσοκομείο έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για ανελέητη επίθεση, ακόμη και με τη χρήση βαριοπουλών, μετατρέποντας τον δρόμο σε πεδίο μάχης και σκορπίζοντας τον πανικό

Ηλεία: Ηλικιωμένος και ο 12χρονος εγγονός του στο νοσοκομείο έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό
Σκηνές… ωμής βίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τετάρτης (07/01) στη Βαρβάσαινα Πύργου στην Ηλεία, με έναν 12χρονο και τον ηλικιωμένο παππού του να μεταφέρονται με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένας ηλικιωμένος άνδρας και ο 12χρονος εγγονός του, οι οποίοι επέβαιναν στο ίδιο όχημα, δέχθηκαν άγρια επίθεση από ομάδα ατόμων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

6089939769006828523487501922250241063463439n-1200x675.jpg

Ο ανήλικος και ο παππούς του φέρουν βαριά τραύματα, είναι πολυτραυματίες και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής τους κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τους σε νοσοκομεία της Πάτρας, στο Καραμανδάνειο-Γενικό Νοσοκομείο Παίδων και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το όχημα στο οποίο επέβαιναν παππούς και εγγονός φέρεται να εγκλωβίστηκε σε παράδρομο του χωριού, όταν δύο άλλα αυτοκίνητα με περίπου τέσσερα άτομα τούς έκλεισαν τον δρόμο.

61030196413537222960683394536052508525207168n.jpg

Αιτία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν προσωπικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων.

Ακολούθησαν σκηνές ακραίας βίας μέσα στον οικισμό, με τις δύο πλευρές να έρχονται σε σφοδρή σύγκρουση. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για ανελέητο ξυλοδαρμό, ακόμη και με τη χρήση βαριοπουλών, μετατρέποντας τον δρόμο σε πεδίο μάχης και σκορπίζοντας πανικό στους κατοίκους, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

