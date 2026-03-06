Δημόσια συγγνώμη του Μάικ Τζέιμς στον Έλι Οκόμπο

Το βίαιο σπρώξιμο του Μάικ Τζέιμς στον Έλι Οκόμπο μετά το τέλος του αγώνα της Μονακό στην έδρα της Φενέρμπαχτσε, έγινε πρώτο θέμα συζήτησης στην Euroleague. Ο Αμερικανός γκαρντ, θέλησε να τελειώσει το θέμα, ζητώντας συγγνώμη από τον συμπαίκτη του.

Κίνηση παραδοχής του λάθους του. Ο Τζέιμς πέρα απ’ τον Οκόμπο, ζήτησε συγγνώμη και από την οικογένεια του Γάλλου γκαρντ.

Η ανάρτησή του:

«Αυτή είναι λοιπόν η δημόσια συγγνώμη μου για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκα το τέλος του χθεσινού αγώνα. Ζητώ συγγνώμη από τον αδελφό μου Οκόμπο και την οικογένεια του. Είναι ντροπιαστικό για όλους μας και σίγουρα θα έπρεπε να το είχα χειριστεί διαφορετικά και να μην είχα αφήσει τα συναισθήματά μου να με κυριεύσουν».