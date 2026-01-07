Η στιγμή που γυναίκα αστυνομικός πυροβολεί στον αέρα σε γλέντι - Ερευνούν το περιστατικό οι Αρχές

Η Ελληνική Αστυνομία προχωρά στη διερεύνηση βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα και φέρεται να απεικονίζει γυναίκα αστυνομικό να πραγματοποιεί άσκοπους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια γλεντιού. Το υλικό προβλήθηκε αρχικά στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που προβλήθηκε σε μεσημεριανή τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία αναφέρθηκε ότι γυναίκα αστυνομικός προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το εν λόγω οπτικό υλικό ήδη εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού.

Παράλληλα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, ώστε εφόσον προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».