Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης καθιστά την Ελλάδα μέρος του προβλήματος

Σε μια ηχηρή πολιτική παρέμβαση για τις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις και τη στάση της Ελλάδας, μετέτρεψε την παρουσίαση του βιβλίου του στην Κοζάνη ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.



Ο κ. Τσίπρας εξήγησε εξ' αρχής ότι θα μιλούσε για την αναζήτηση μιας δίκαιης διεξόδου για τη Δυτική Μακεδονία σε ό,τι αφορά το ζήτημα του λιγνίτη, αλλά ότι οι κοσμοϊστορικές εξελίξεις στην περιοχή τον ωθούν στο να μιλήσει για τη «δυστοπία του πολέμου που βιώνουμε». Προέβλεψε μάλιστα ότι «αυτό που συμβαίνει στο Ιράν δεν είναι απλά μια περιφερειακή σύγκρουση. Είναι η είσοδος σε μια νέα εποχή γενικευμένης γεωπολιτικής αστάθειας. Με τρομακτικούς κινδύνους που δεν αφορούν κάποιους άλλους, μακριά από μας. Αφορούν όλους μας».



Ο κ. Τσίπρας εξήγησε ότι αυτό που ζούμε, «δεν άρχισε με τον πρόεδρο Τραμπ, απλά τώρα γίνεται χωρίς προσχήματα. Το είδαμε στο Ιράκ. Συνεχίστηκε με το Αφγανιστάν. Μετά με τη Λιβύη. Και με τη Συρία. Και το είδαμε καθηλωμένοι από θλίψη και οργή να κορυφώνεται στη Γάζα. Είδαμε επίσης τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταδικάζουν – και ορθώς – την αιματηρή εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, να καταδικάζουν, ορθώς, τη Χαμάς, για τη σφαγή αθώων ανθρώπων, αλλά να μην τολμούν – πρώτος και καλύτερος ο Έλληνας πρωθυπουργός - να πουν μια λέξη για τη γενοκτονία στη Γάζα».



«Σήμερα λοιπόν εμφανίζονται οι ηγέτες της ακροδεξιάς και κάνουν αυτό που έκαναν οι φασίστες προκάτοχοί τους στον μεσοπόλεμο. Εκμεταλλεύονται τις αντιφάσεις, την υποκρισία, τη δειλία και την αδυναμία των νεοφιλελεύθερων πολιτικών των τελευταίων 35 χρόνων, για να μας πείσουν ότι ο μόνος δρόμος είναι η βία και ο κυνισμός», σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός.



Αναφερόμενος μάλιστα στην Ελλάδα και φωτογραφίζοντας πρόσωπα όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Θάνος Πλεύρης, είπε ότι «εκπρόσωποι αυτής της ακροδεξιάς ρητορικής δεν υπάρχουν μόνο σε περιθωριακά κόμματα, αλλά και στην ίδια την κυβέρνηση, με βασικούς εκφραστές τους υπουργούς υγείας και μετανάστευσης, που έχουν πια εγκαταλείψει τον αντισημιτισμό της νιότης τους και έχουν υιοθετήσει την πιο ακραία φιλοπόλεμη ρητορική».

«Παράνομη η επίθεση Ισραήλ-ΗΠΑ στο Ιράν»

Ο κ. Τσίπρας ήταν απολύτως σαφής ως προς το τι συμβαίνει στο Ιράν. «Η επίθεση του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι παράνομη και παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου».



Στο ίδιο πλαίσιο είπε τη θέση περί παράνομης επίθεσης «το λένε ευτυχώς, απολύτως ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, αλλά και ο Γάλλος Πρόεδρος. Δεν τολμά όμως ούτε να το ψελλίσει ο Έλληνας πρωθυπουργός. Δεν τολμά καν να πει ότι υπήρχε διπλωματικός δρόμος για τον έλεγχο των πυρηνικών του Ιράν. Και ότι ο Τραμπ ήταν αυτός που αποχώρησε από τη Συμφωνία το 2018. Αντ’ αυτού είπε ρητά ότι "η ασφάλεια της ναυσιπλοίας και η σταθερότητα περνάνε από τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν"».

Παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στην Κοζάνη Eurokinissi

«Μνημείο αμοραλισμού και υποτέλειας ο Μητσοτάκης»

Ο Αλέξης Τσίπρας με πολύ επιθετική γλώσσα, επέκρινε τη στάση προσωπικά του πρωθυπουργού χαρακτηρίζοντάς τον «γελωτοποιό του Βασιλιά (Τραμπ).



Είπε χαρακτηριστικά: «Ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς αποδεικνύεται μνημείο αμοραλισμού και υποτέλειας. Θα θυμάστε, όσο Πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Μπάιντεν, πόσο επικριτικός ήταν ο ίδιος για τον Τραμπ. Ακόμη και στις προσωπικές επιθέσεις που συχνά εξαπέλυε εναντίον μου χρησιμοποιούσε το όνομα Τραμπ και το χαρακτηρισμό Τραμπισμός, ως βρισιά και κατηγορία εις βάρος μου. Και σήμερα εμφανίζεται ως πρόθυμος γελωτοποιός του Βασιλιά. Να σέρνεται στους διαδρόμους των Συνόδων του ΝΑΤΟ, εκλιπαρώντας αναξιοπρεπώς για μια συγκαταβατική ματιά του Βασιλιά, ο οποίος τον γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του.



Και το πιο θλιβερό είναι ότι οι πρωτοστάτες της εθνικής υποτέλειας, επιχειρούν να εμφανίσουν εμάς -που υποστηρίζουμε το διεθνές δίκαιο, τη σταθερότητα και την ειρήνη, αλλά και μια Ελλάδα ισχυρή και αξιοπρεπή που υπερασπίζεται αξίες και αρχές- είτε ως συμμάχους του θεοκρατικού και καταπιεστικού καθεστώτος του Ιράν, είτε ως ανεύθυνους που οδηγούμε τη χώρα σε κινδύνους».

«Αυτονόητη η στήριξη στην Κύπρο»

Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε πάντως ότι θεωρεί αυτονόητη την ανταπόκριση στο αίτημα της Κύπρου για αμυντική στήριξη. «Ορθώς το πράξαμε. Όπως ορθώς στείλαμε Patriot στην Κάρπαθο», είπε ο κ. Τσίπρας, τονίζοντας όμως ότι «την ίδια στιγμή είναι ανεύθυνο να δίνεις γραμμή σε ΜΜΕ μιλούν για την Ελλάδα ως εγγυήτρια δύναμη. Και για ενεργοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος».



«Ο πόλεμος στην περιοχή δεν πρέπει να γίνει αφορμή να εγκαταλείψουμε τη λύση του Κυπριακού ή να παγιωθεί η διχοτόμηση, το αντίθετο. Πρέπει να αποτελέσει καμπάνα κινδύνου. Για να αγωνιστούμε για μια επανενωμένη και ομόσπονδη Κύπρο, χωρίς εγγυητές και κατοχικά στρατεύματα. Γιατί μόνο μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ μπορεί να εξασφαλίσει ειρήνη και σταθερότητα. Και μόνο μια «αυτόνομη Ευρώπη», που είναι και το σύνθημα της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, μπορεί σε αυτό να συνεισφέρει. Αντιθέτως η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ μόνο σε νέους κινδύνους μπορεί να οδηγήσει. Καμία ασφάλεια και σταθερότητα δε μπορεί αυτή η προοπτική να επιφέρει στη πολύπαθη Κύπρο», είπε χαρακτηριστικά.

«Η υποτέλεια στους "προστάτες" οδηγεί σε εθνικές καταστροφές»

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «η χώρα έχει πληρώσει πολύ ακριβά το συνδυασμό του αλαζονικού εθνικισμού και της εξάρτησης από προστάτες στο παρελθόν», κάνοντας αναφορές στη Μικρασιατική καταστροφή, τον Εμφύλιο και την Κύπρο.



«Η πατριδοκαπηλία δεν έχει σχέση με τον πατριωτισμό. Και εξυπηρετεί πάντοτε τα συμφέροντα του αντιπάλου. Η δε υποτέλεια στους «προστάτες» οδηγεί σε εθνικές καταστροφές», τόνισε και συνέχισε:



«Η πατριδοκαπηλία δεν έχει σχέση με τον πατριωτισμό. Και εξυπηρετεί πάντοτε τα συμφέροντα του αντιπάλου. Η δε υποτέλεια στους "προστάτες" οδηγεί σε εθνικές καταστροφές».



Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την ανάγκη η Ελλάδα να επανακαθορίσει την εθνική πυξίδα.



«Δεν υπάρχει η πολυτέλεια να περιμένουμε λύσεις από την Ουάσιγκτον, τις Βρυξέλλες ή οπουδήποτε αλλού. Πρέπει να γίνουμε εμείς πιο ισχυροί, προκειμένου να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Να επανακαθορίσουμε τόσο τους στόχους μας, όσο και τις σαφείς κόκκινες γραμμές, σε όλους τους κρίσιμους τομείς της εξωτερικής και αμυντικής μας πολιτικής. Και αυτό αφορά και την αμυντική μας συνεργασία με τις ΗΠΑ».



Έγινε μάλιστα πιο ξεκάθαρος τονίζοντας: «Κόκκινη γραμμή πρέπει να είναι η μη χρήση των στρατιωτικών μας εγκαταστάσεων για επιχειρήσεις που μπορούν να θέσουν τη χώρα μας σε άμεσο κίνδυνο.



Και επειδή γνωρίζω ότι θα σηκώσει συζήτηση η ξεκάθαρη αυτή μου τοποθέτηση: Καλώ οποιονδήποτε Έλληνα πατριώτη και δημοκράτη να αναρωτηθεί αν θεωρεί ότι ευνοεί τα ελληνικά συμφέροντα και την ασφάλεια του ελληνικού λαού, το να δίνουμε σήμερα λευκή επιταγή στον Τραμπ. Και αυτό το λέω εγώ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός που στη θητεία του αναβάθμισε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Αλλά δούλεψα και δουλέψαμε για σχέσεις σε αμοιβαία επωφελή βάση, χωρίς λευκές επιταγές».

Έρχεται νέα επεξεργασία του Ινστιτούτου για την ενέργεια

Ο Αλέξης Τσίπρας συνέδεσε τις προκλήσεις που φέρνει ο πόλεμος στον χώρο της ενέργειας, με τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δυτική Μακεδονία λόγω της βίαιης απολιγνιτοποίησης.



«Επί διακυβέρνησής μας, που η τιμή του ρεύματος δεν αυξήθηκε ούτε κατά ένα ευρώ επι τεσσεράμισι ολόκληρα χρόνια. Αλλά και με την άμεση λειτουργία της μονάδας Πτολεμαΐδα 5, που πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, όχι με εισαγόμενο φυσικό αέριο, αλλά με τα λιγνιτικά αποθέματα της περιοχής. Το Ινστιτούτο μας έχει αναλάβει, επεξεργάζεται και θα ανακοινώσει σύντομα έναν επιστημονικά άρτιο και κοινωνικά δίκαιο οδικό χάρτη», προανήγγειλε ο πρώην πρωθυπουργός.

4 μέτρα για την ενέργεια

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τις βασικές του προτάσεις για το θέμα της ενέργειας, το οποίο όπως είπε, εντάσσεται σε ένα ενιαίο όραμα για την εγκαθίδρυση της ενεργειακής δημοκρατίας όχι μόνο στη Δυτική Μακεδονία αλλά σε ολόκληρη τη χώρα.



Πρώτον: Δωρεάν ενέργεια για τη Δυτική Μακεδονία.



Δεύτερον: Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο αναβάθμισης των ενεργειακών Κοινοτήτων.



Τρίτον: Φθηνή ενέργεια στους δήμους.



Τέταρτον : Ρήτρα ανταπόδοσης από τις μεγάλες επενδύσεις.

«Νέα ταξίδια»

Κλείνοντας την εκτενή ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για τη δημιουργία ενός νέου πατριωτισμού, τον οποίο άλλωστε έχει παρουσιάσει και στο βιβλίο του, αλλά και σε προηγούμενες ομιλίες.



Στο ίδιο πλαίσιο και μέσα σε αυτό το όραμα του νέου πατριωτισμού ενσωμάτωσε και τις αναφορές του που ερμηνεύονται ως νέες προαναγγελίες σχηματισμού κόμματος.



Όπως είπε, «Μέσα σε δύσκολους καιρούς, σε μεγάλες φορτούνες για τη χώρα αποδείξαμε ένα πράγμα. Ότι κάθε στιγμή, σε κάθε δυσκολία όσο μεγάλη κι αν ήταν, η έγνοια και η βούλησή μας ήταν το δημόσιο συμφέρον, όχι τα συμφέροντα των λίγων αλλά των πολλών. Το πατριωτικό συμφέρον. Έτσι πορευτήκαμε και έτσι συνεχίζουμε. Με μεγαλύτερη πείρα, με αίσθηση της ευθύνης για το λαό και τη πατρίδα και πάνω από όλα με εντιμότητα. Με την ανάγκη για έναν νέο πατριωτισμό. Ηθικό και κοινωνικό, ως προς την Πολιτεία που θέλουμε. Διεκδικητικό και βασισμένο στο διεθνές δίκαιο, ως προς τα εθνικά μας συμφέροντα».



«Έτσι θα πορευτούμε και στα νέα μας ταξίδια σε φουρτουνιασμένες θάλασσες.

Μαζί με σας, τους ανήσυχους πολίτες, τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες, συνταξιδιώτες.



»Γιατί και θέλουμε και μπορούμε.

Να μην αποδεχτούμε τον πόλεμο ως φυσικό φαινόμενο.

Την κερδοσκοπία και την άγρια εκμετάλλευση ως κανόνα της ζωής μας.

Τη φτώχεια και την εγκατάλειψη ως το «γραφτό» και τη «μοίρα» μας.



»Και θέλουμε και μπορούμε:

Να ονειρευτούμε μια άλλη Ελλάδα.

Να σχεδιάσουμε μια άλλη Ελλάδα.

Να ενωθούμε για μια άλλη Ελλάδα.

Να αγωνιστούμε για μια άλλη Ελλάδα.

Και να νικήσουμε», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.

