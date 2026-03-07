Αναμνηστικό κέρμα των 2 και των 5 ευρώ για την Έξοδο του Μεσσολογγίου

Κεντρικό θέμα του Νομισματικού Προγράμματος 2026 της Τράπεζας της Ελλάδος αποτελεί η ηρωική Έξοδος του Μεσολογγίου, που παρουσιάστηκε και επίσημα το απόγευμα της Παρασκευής σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος στην Αθήνα.

Το φετινό πρόγραμμα φέρει τον γενικό τίτλο «Ηρωισμός και Δόξα» και περιλαμβάνει αναμνηστικά κέρματα κυκλοφορίας και συλλεκτικά νομίσματα που τιμούν σπουδαίες προσωπικότητες, ιστορικά γεγονότα και την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει η Έξοδος του Μεσολογγίου, ένα από τα πιο συγκλονιστικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης, στην οποία αφιερώνονται:

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 2€

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 2€

ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗΣ ΚΟΠΗΣ (PROOF)

ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗΣ ΚΟΠΗΣ (PROOF) ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 2€

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΡΤΑΣ BLISTER ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΥΠΩΣΗΣ ΛΑΜΠΡΗ ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΡΤΑΣ BLISTER ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΥΠΩΣΗΣ ΛΑΜΠΡΗ ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΑΡΓΥΡΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 5€

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΙΠΤΥΧΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ BLISTER

με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από τη θρυλική θυσία των υπερασπιστών της Ιεράς Πόλεως.

Παράλληλα, τιμάται με ειδικό αργυρό νόμισμα ο Ελβετός φιλέλληνας Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ, ο οποίος θεωρείται πατέρας της ελληνικής δημοσιογραφίας και έπεσε ηρωικά κατά την Έξοδο. Το νόμισμα εντάσσεται στη σειρά «Φιλέλληνες», αναδεικνύοντας τον διεθνή χαρακτήρα της Ελληνικής Επανάστασης και τη στήριξη που προσέφερε στον Αγώνα το φιλελληνικό κίνημα της Ευρώπης.

Στο πολυτιμότερο νόμισμα του φετινού προγράμματος απεικονίζεται ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος από τη διεθνή του θέση στήριξε την Ελληνική Επανάσταση στα πρώτα δύσκολα χρόνια της και στη συνέχεια επιχείρησε να θεμελιώσει τους πρώτους θεσμούς του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

Δείτε ολόκληρη τη συλλογή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://mint.bankofgreece.gr/el/nomismatika-programmata-sulloges/nomismatiko-programma-2026/

