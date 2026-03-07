Όταν τα παιδιά του Ουίλιαμ και της Κέιτ έσπασαν το πρωτόκολλο της οικογενειακής φωτογράφισης

Μια ιδιαίτερη αναδρομή στο 2018 και στην επίσημη φωτογράφιση για τα 70ά γενέθλια του τότε πρίγκιπα της Ουαλίας και νυν βασιλιά Καρόλου, έκανε ο καταξιωμένος βασιλικός φωτογράφος Chris Jackson. Το στιγμιότυπο, που έμεινε στην ιστορία για τον ασυνήθιστο αυθορμητισμό του, κατέγραψε μια σπάνια οικογενειακή στιγμή, όταν τα παιδιά του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον ξέσπασαν σε γέλια, παρασύροντας και τους ενήλικες.

Στην οικογενειακή φωτογραφία, που τραβήχτηκε στους κήπους του Clarence House, συμμετείχαν τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων της βασίλισσας Καμίλα, του πρίγκιπα Ουίλιαμ, της Κέιτ Μίντλετον, καθώς και του πρίγκιπα Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ.

Μιλώντας στο podcast «A Right Royal» του περιοδικού Hello!, ο Jackson αποκάλυψε πως ο στόχος ήταν να σπάσει η συνήθης «ακαμψία» των επίσημων πορτρέτων.

«Προσπαθούσαμε να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε τη στιγμή λίγο πιο ανάλαφρη. Αυτές οι τυπικές φωτογραφίσεις μπορεί συχνά να δείχνουν σφιγμένες», εξήγησε.

Ο ίδιος περιέγραψε τη στιγμή ως ένα «υπέροχο στιγμιότυπο» όπου το γέλιο των παιδιών μεταδόθηκε ακαριαία στους μεγάλους. «Αυτό που λάτρεψα ήταν ότι καταφέραμε να έχουμε την τυπική φωτογραφία που απαιτούσε η ιστορική περίσταση, αλλά ταυτόχρονα και μια πραγματικά διασκεδαστική στιγμή που βρήκε ανταπόκριση στον κόσμο», σημείωσε ο φωτογράφος.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο Jackson είχε επιδιώξει εξαρχής μια διαφορετική προσέγγιση. Όπως είχε δηλώσει στο παρελθόν, οι επίσημες ομαδικές φωτογραφίσεις είναι συχνά απρόβλεπτες, ειδικά όταν συμμετέχουν μικρά παιδιά. Μετά από διαβουλεύσεις με τον τότε γραμματέα επικοινωνίας του βασιλικού ζεύγους, εξασφάλισε την άδεια να κινηθεί εκτός των αυστηρών κανόνων, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που συνδύαζε το κύρος του θεσμού με την ανθρώπινη πλευρά της οικογένειας.

