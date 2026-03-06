Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παίρνει παραγγελία πελάτισσας και τα... μπερδεύει λίγο

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ, δεν ακολουθεί σε καμία περίπτωση το αυστηρό βασιλικό πρωτόκολλο και συχνά, μαζί με τη σύζυγό του, Κέιτ, το παραβιάζουν με αρκετά χιουμοριστικό διάθεση, που ωστόσο γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από τους Βρετανούς για την αμεσότητά τους.

Έτσι δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Ουίλιαμ, βρέθηκε σε ρόλο υποδοχής τηλεφωνικών παραγγελιών σε ένα γνωστό εργαστήριο φημισμένων αρτοσκευασμάτων της Κορνουάλης, κατά την επίσκεψή του στο Χέλστον.

Ο πρίγκιπας πήρε την παραγγελία από τη Τζόσι Τρουνσόν μέσω τηλεφώνου και αστειεύτηκε μαζί της όταν δεν κατάλαβε σωστά το όνομά της, με την γυναίκα να έχει πλήρη άγνοια πως στην άλλη πλευρά του τηλεφώνου ήταν ο πρίγκιπας.

«Ποιο όνομα είναι αυτό; Τζούσι; Τζόσι! Συγγνώμη Τζόσι, νόμιζα ότι είπες Τζούσι», είπε ο Γουίλιαμ, ενώ το πλήθος γύρω του γελούσε.

«Τα αρτοσκευάσματα θα είναι σίγουρα ζουμερά», πρόσθεσε, σε ένα λογοπαίγνιο στην αγγλική γλώσσα.

Αν η παραγγελία παραδόθηκε σωστά, κανείς δεν γνωρίζει...

Δείτε τις προσπάθειες εξυπηρέτησης του πρίγκιπα Ουίλιαμ