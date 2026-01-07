Ρέθυμνο: Συγκίνηση στην αλλαγή φρουράς – Ο υιός διαδέχεται τον πατέρα μετά από 50 χρόνια
Η ανάληψη καθηκόντων από τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Καλοκύρη
Με την έλευση του 2026, η ενορία των Σισών στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου βιώνει μια ιστορική αλλαγή στη διακονία της. Ο νέος εφημέριος, πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Καλοκύρης, ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του, διαδεχόμενος τον πατέρα του, πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Καλοκύρη.
