Σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ στο Ιράν

Προς ώρας δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα 

Newsbomb

Σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ στο Ιράν
X
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου στο Νότιο Ιράν σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Όπως αναφέρει το κέντρο ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, γεγονός που την κατατάσσει στις σχετικά επιφανειακές σεισμικές δονήσεις, οι οποίες συχνά γίνονται ιδιαίτερα αισθητές.

Προς ώρας δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ινδία: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον διευθυντή του γραφείου Επιστήμης του Λευκού Οίκου

09:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ώρα των ημιτελικών: Τα τελευταία εμπόδια πριν από τον «αιώνιο» τελικό

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Επείγουσα αεροδιακομιδή βρέφους 5 μηνών στο νοσοκομείο Ηρακλείου

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Καυγάς Ζελένσκι – Λευκού Οίκου: Άδικη η αμερικανική πίεση στο Κίεβο, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Σύννεφα πολέμου στο Ιράν: Οι δυνάμεις που αναπτύσσουν οι ΗΠΑ, οι βάσεις σε ετοιμότητα και οι κινήσεις της Τεχεράνης

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: Ένοχος ο πατήρ Αντώνιος κι άλλοι τέσσερις για σωματική βλάβη σε ανήλικους

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά της η νηπιαγωγός που τρομοκρατούσε παιδιά και συναδέλφους

09:02ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» Ζελένσκι: Αμερικανοί και ίσως ορισμένοι Ευρωπαίοι συζητούν για συμφωνία ΝΑΤΟ - Ρωσίας

09:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Με «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ημιτελικά Κυπέλλου

09:00ΥΓΕΙΑ

Κάθριν Ο’ Χάρα: Τι είναι η πνευμονική εμβολή, που οδήγησε στον θάνατό της

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Η πρώτη ασιατική χώρα που απαγορεύει τις τουριστικές βόλτες με ελέφαντες

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε κατάστημα πυροτεχνημάτων στην Κίνα: 5 παιδιά ανάμεσα στους 12 νεκρούς

08:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Δεν προκύπτει ότι δεν είχε χειροπέδες» ο Αιγύπτιος που απέδρασε από τα πρώην δικαστήρια Ευελπίδων, τονίζει η Δημογλίδου

08:45ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Μηχανικός εντοπίζει τη διαρροή προπανίου και μένει άφωνος - «Έχει χτυπήσει κόκκινο»

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης χωρίς τέλος στην υπόθεση Έπσταϊν: Επίσημη έρευνα για τα δύο κορίτσια που στραγγαλίστηκαν και θάφτηκαν στο «Ράντσο Ζορό»

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έκλεψαν 200 ευρώ, τσιγάρα και… τσίχλες από πρατήριο υγρών καυσίμων

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα - Πίνακες και παραδείγματα

08:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Άδοξη πτώση» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:30ΕΛΛΑΔΑ

30 Χρόνια Μαζί για το Παιδί Με 1€ προσφοράς δημιουργούνται 7,7€ κοινωνικής αξίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:08ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: Ένοχος ο πατήρ Αντώνιος κι άλλοι τέσσερις για σωματική βλάβη σε ανήλικους

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

08:45ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Μηχανικός εντοπίζει τη διαρροή προπανίου και μένει άφωνος - «Έχει χτυπήσει κόκκινο»

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έρευνα για το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς εργάτες - «Μουδιασμένη» η κοινωνία

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του τριημέρου - Εκπλήξεις για τους εκδρομείς

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά της η νηπιαγωγός που τρομοκρατούσε παιδιά και συναδέλφους

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Τσιλιαδόροι στήνουν καρτέρι σε μεθυσμένους οδηγούς λίγο πριν τα μπλόκα της Τροχαίας και τους περνούν τα ΙΧ έναντι αμοιβής

05:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισχυρή έκρηξη στον Κορυδαλλό – Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα – Ζημιές σε αυτοκίνητα και ένα σπίτι

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Φεβρουαρίου: Σημαντική εορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

09:00ΥΓΕΙΑ

Κάθριν Ο’ Χάρα: Τι είναι η πνευμονική εμβολή, που οδήγησε στον θάνατό της

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Σύννεφα πολέμου στο Ιράν: Οι δυνάμεις που αναπτύσσουν οι ΗΠΑ, οι βάσεις σε ετοιμότητα και οι κινήσεις της Τεχεράνης

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Iράν οχυρώνει στρατηγικές τοποθεσίες με φόντο τις εντάσεις με τις ΗΠΑ - Αποκαλυπτικές δορυφορικές εικόνες

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δορυφορικές εικόνες «δείχνουν» ετοιμασίες - «Σαρκοφάγοι» σε πυρηνικές εγκαταστάσεις - Η στρατηγική της «θαμμένης» τεχνολογίας

07:04ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα Φιλιατρά

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Ύδρας στο Newsbomb: «Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας θα έχει "χολιγουντιανό αέρα"» - Σε πυρετώδεις ετοιμασίες το νησί - Πότε έρχεται ο Μπραντ Πιτ

20:24LIFESTYLE

MEGA: Τα πάνω κάτω με τις σειρές – Οι συνεχόμενες αλλαγές στο πρόγραμμα και το άδοξο φινάλε

07:30LIFESTYLE

Eurovision 2026: Μαντώ, Αντώνης Καρατζίκος και Άννα Ζηρδέλη μιλούν για τον Akyla

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα - Πίνακες και παραδείγματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ