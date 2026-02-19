Σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ στο Ιράν
Προς ώρας δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου στο Νότιο Ιράν σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).
Όπως αναφέρει το κέντρο ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, γεγονός που την κατατάσσει στις σχετικά επιφανειακές σεισμικές δονήσεις, οι οποίες συχνά γίνονται ιδιαίτερα αισθητές.
Προς ώρας δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:01 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αθλητικές μεταδόσεις: Με «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ημιτελικά Κυπέλλου
08:34 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Άδοξη πτώση» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
09:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»
05:46 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 19 Φεβρουαρίου: Σημαντική εορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
07:04 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ