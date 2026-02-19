Σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ στο Ιράν

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου στο Νότιο Ιράν σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Όπως αναφέρει το κέντρο ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, γεγονός που την κατατάσσει στις σχετικά επιφανειακές σεισμικές δονήσεις, οι οποίες συχνά γίνονται ιδιαίτερα αισθητές.

Προς ώρας δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.