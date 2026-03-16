Επιστρέφει στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός

Ειλημμένη θα πρέπει να θεωρείται η απόφαση των ανθρώπων του Παναθηναϊκού να «μετακομίσουν» την επόμενη σεζόν στο ποδοσφαιρικό γήπεδο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, τόσο για τις ευρωπαϊκές, όσο και για τις εγχώριες υποχρεώσεις τους.

Με την ομάδα του «τριφυλλιού» να έχει ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση για την οριστική της μετακόμιση στο δικό της «σπίτι» στον Βοτανικό, οι άνθρωποι της ομάδας θέλουν να περάσουν την επόμενη, μεταβατική σεζόν, σε συνθήκες… Βοτανικού.

Με την κίνηση της αυτή η διοίκηση της ομάδας του «τριφυλλιού» ουσιαστικά θα κάνει… πρόβα για την σεζόν 2027-2028 που αναμένεται να είναι η πρώτη στο δική της «σπίτι».

Τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο φιλοξενίας. Το ΟΑΚΑ είναι γήπεδο που μπορεί να ανταπεξέλθει στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, αλλά και τις απαιτήσεις που θα έχει ο κόσμος της ομάδας από εδώ και στο εξής. Σε όλα τα επίπεδα.

Όπως αυτό των εισιτηρίων. Η ομάδα θα μπορέσει να βγάλει πολύ μεγαλύτερο αριθμό διαρκείας, που σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι κάτοχοί τους θα έχουν προτεραιότητα στην αγορά κάρτας διαρκείας της πρώτης σεζόν στον Βοτανικό, την αγωνιστική περίοδο 2027-28!

Σύμφωνα με το πλάνο των ανθρώπων του Παναθηναϊκού θα προκύψουν δύο προνομιούχες κατηγορίες κατόχων διαρκείας.

Το πρώτο γκρουπ προτεραιότητας θα αφορά όσους έχουν διαρκείας στην τρέχουσα περίοδο (2025-26) και θα αποκτήσουν και την επόμενη σεζόν (2026-27).

Το δεύτερο γκρουπ προτεραιότητας θα αφορά όσους αγοράσουν διαρκείας την επόμενη σεζόν (2026-27), έχοντας παράλληλα προβεί έως τις 31 Μαΐου 2026 σε εγγραφή τους ως μέλη του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου (Ερασιτέχνη).

Η βάση του Συλλόγου, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική χάρη στον κόσμο που θα σταθεί στο πλευρό της ποδοσφαιρικής ομάδας. Η απαραίτητη προϋπόθεση της εγγραφής ως μέλους του Α.Ο. προκειμένου να αποκτηθεί διαρκείας στην ΠΑΕ, αλλά και η σταθερή απόδοση των 5 ευρώ ανά απλό εισιτήριο αγώνα, θα προσφέρει στη «μάνα του λόχου» ακόμα μεγαλύτερα έσοδα, αυξάνοντας έτσι τη δυνατότητα ενίσχυσης των τμημάτων του Συλλόγου.

