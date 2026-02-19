Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα Φιλιατρά
Ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, στις 06:53
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/2), στις 06:53, σε περιοχή της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου.
Το εστιακό βάθος του σεισμού, υπολογίζεται στα 11,4 χλμ.
Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 9 χλμ. δυτικά των Γαργαλιάνων.
4,2 Ρίχτερ από το EMSC
Από την πλευρά του, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 4,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 6 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά των Φιλιατρών.
Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Μεσσηνίας, της Ηλείας και της Αρκαδίας.
