Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα Φιλιατρά

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/2), στις 06:53, σε περιοχή της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, υπολογίζεται στα 11,4 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 9 χλμ. δυτικά των Γαργαλιάνων.

4,2 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά του, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 4,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 6 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά των Φιλιατρών.

Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Μεσσηνίας, της Ηλείας και της Αρκαδίας.