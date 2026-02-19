Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα Φιλιατρά

Ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, στις 06:53

Γιάννης Φιλιππάκος

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
ΣΕΙΣΜΟΙ
1'

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/2), στις 06:53, σε περιοχή της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, υπολογίζεται στα 11,4 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 9 χλμ. δυτικά των Γαργαλιάνων.

4,2 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά του, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 4,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 6 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά των Φιλιατρών.

1947931population.jpg

Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Μεσσηνίας, της Ηλείας και της Αρκαδίας.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η αστυνομία του Ντουμπάι απέκτησε ένα νέο εντυπωσιακό περιπολικό

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Iράν οχυρώνει στρατηγικές τοποθεσίες με φόντο τις εντάσεις με τις ΗΠΑ - Αποκαλυπτικές δορυφορικές εικόνες

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειωμένο έως και 35% το τεκμήριο διαβίωσης – Τα 10 SOS για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Πρώτες «μάχες» για πρόκριση δίνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ

07:30LIFESTYLE

Eurovision 2026: Μαντώ, Αντώνης Καρατζίκος και Άννα Ζηρδέλη μιλούν για τον Akyla

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (19/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Στρίμωξαν» τον Ζάκερμπεργκ στο δικαστήριο για τον εθισμό που προκαλεί το Instagram

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Ύδρας στο Newsbomb: «Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας θα έχει "χολιγουντιανό αέρα"» - Σε πυρετώδεις ετοιμασίες το νησί - Πότε έρχεται ο Μπραντ Πιτ

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Φεβρουαρίου

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Την Παρασκευή στο Βέλγιο οι ειδικοί του υπουργείου Πολιτισμού - Πώς χαρακτηρίστηκαν «μνημείο» οι φωτογραφίες

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έρευνα για το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς εργάτες - «Μουδιασμένη» η κοινωνία

07:04ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα Φιλιατρά

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Ήταν άλλοι υπεύθυνοι, είπε, αλλά δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Απόκριες 2026: Το μεγαλύτερο πάρτι του κόσμου ξεκίνησε στο Ρίο ντε Τζανέιρο - Live

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Δομοκού: Ψάχνουν τον «εντολέα» που ανέθεσε το συμβόλαιο θανάτου

06:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τάκερ Κάρλσον «κρατήθηκε» στο Ισραήλ; Πληροφορίες για σύλληψή του μετά από συνέντευξη

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

06:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συναγερμός σε αεροδρόμιο λόγω αναγκαστικής προσγείωσης αεροσκάφους - Καπνός στο πιλοτήριο

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του τριημέρου - Εκπλήξεις για τους εκδρομείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Φεβρουαρίου: Σημαντική εορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:04ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα Φιλιατρά

05:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισχυρή έκρηξη στον Κορυδαλλό – Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα – Ζημιές σε αυτοκίνητα και ένα σπίτι

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του τριημέρου - Εκπλήξεις για τους εκδρομείς

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έρευνα για το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς εργάτες - «Μουδιασμένη» η κοινωνία

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Ήταν άλλοι υπεύθυνοι, είπε, αλλά δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Το 2χρονο αγόρι με την ανεπιτυχή μεταμόσχευση καρδιάς δεν μπορεί να χειρουργηθεί ξανά

18:53ΕΛΛΑΔΑ

«Ελληνοτουρκικός πόλεμος» για τον πατσά - «Δεν θα μας τον πάρουν οι Έλληνες», λένε οι Τούρκοι - Τι απαντά η Τεχνητή Νοημοσύνη για το ποιος έχει δίκιο

06:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τάκερ Κάρλσον «κρατήθηκε» στο Ισραήλ; Πληροφορίες για σύλληψή του μετά από συνέντευξη

07:30LIFESTYLE

Eurovision 2026: Μαντώ, Αντώνης Καρατζίκος και Άννα Ζηρδέλη μιλούν για τον Akyla

23:34ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΑ: Το «κενό» στο Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που βοήθησε στην κομπίνα

23:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό της Καθαράς Δευτέρας

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Ύδρας στο Newsbomb: «Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας θα έχει "χολιγουντιανό αέρα"» - Σε πυρετώδεις ετοιμασίες το νησί - Πότε έρχεται ο Μπραντ Πιτ

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Δομοκού: Ψάχνουν τον «εντολέα» που ανέθεσε το συμβόλαιο θανάτου

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Στην κόψη του ξυραφιού η κατάσταση στη Μέση Ανατολή – Απομένει η εντολή Τραμπ για πλήγματα στο Ιράν

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Iράν οχυρώνει στρατηγικές τοποθεσίες με φόντο τις εντάσεις με τις ΗΠΑ - Αποκαλυπτικές δορυφορικές εικόνες

22:27LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σαρώνει ο Akylas - Από το εξωτερικό το μεγαλύτερο ποσοστό των stream του «Ferto»

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας - Αναλυτική πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ