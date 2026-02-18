MEGA: Τα πάνω κάτω με τις σειρές – Οι συνεχόμενες αλλαγές στο πρόγραμμα και το άδοξο φινάλε

Με διάθεση αλλαγών φαίνεται ότι έχει μπει το 2026 για τους περισσότερους σταθμούς. Από τη «φουρτούνα» του ανταγωνισμού δεν γλιτώνει ούτε το MEGA, με το κανάλι να προχωρά σε αλλαγές στον προγραμματισμό των σειρών.

«Γη της ελιάς» και «Μια νύχτα μόνο» αλλάζουν συνεχώς ημέρες προβολής, με την πρώτη να «μπαινοβγαίνει» τις Κυριακές και τις Παρασκευές και τη δεύτερη να επιστρέφει στην prime time της Κυριακής. Μέχρι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον, και οι δύο παραγωγές θα βγουν στον αέρα την ερχόμενη Κυριακή 22 Φεβρουαρίου με καταιγιστικά επεισόδια. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι «στέκονται» με το κεφάλι ψηλά στο σύνολο του κοινού δείχνοντας ότι διατηρούν τη δυναμική τους.

Αντίθετα, το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσει οριστικά το κοινό. Αν και ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες, τελικά δεν πέτυχε το στοίχημα και στις 28 Φεβρουαρίου θα δούμε το τελευταίο από τα προγραμματισμένα επεισόδια. Ο Χάρι αποκαλύπτει στον Παντελή την αλήθεια κι εκείνος του ζητάει συγνώμη που δεν έψαξε να τον βρει τόσα χρόνια. Ο Ηλίας απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του μετά τις αποκαλύψεις του Χάρι και αποφασίζει να πέσει από την ταράτσα. Η απελπισμένη προσπάθεια του έχει ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν δημοσιογράφοι για την επικείμενη αυτοχειρία και δίνει στην Ελβίρα μια ιδέα ώστε να καταστρώσει ένα δαιμόνιο σχέδιο για να απαλλαγούν από την Raptor… Ένα νέο ξενοδοχειακό τοπίο διαμορφώνεται στο νησί και όλα ανατρέπονται γλυκά στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς.

