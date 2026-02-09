Μια νύχτα μόνο spoiler: Ο γάμος Αρετής - Οδυσσέα τινάζεται στον αέρα

Η δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», κρατά σχεδόν καθημερινή συντροφιά στο κοινό με ανατρεπτικές εξελίξεις.

Στα επόμενα επεισόδια, η Αρετή και ο Οδυσσέας ανακοινώνουν στον Πετράκη ότι θα παντρευτούν και η αντίδρασή του τούς εκπλήσσει ευχάριστα. Μια παλιά γνωριμία του Οδυσσέα, όμως, αναστατώνει την Αρετή. Η Κατερίνη υποδέχεται στο σπίτι της την Αρετή με τον Πετράκη για το οικογενειακό δείπνο. Ο Σταύρος, σαν να το κράταγε καιρό μέσα του, δείχνει να μην αντέχει πλέον στη θέα του ερωτευμένου ζευγαριού.

Η Άσπα πείθει τον Άλκη ότι πρέπει να κάνουν τη Μίνα να χάσει το παιδί, ενώ ο Σάββας ενοχλείται στην ιδέα ότι η Άσπα μπορεί να βλέπει κάποιον. Η ημέρα του γάμου φτάνει και οι προετοιμασίες γεμίζουν χαρά τον Οδυσσέα και την Αρετή, όμως μία παγίδα στην οποία πέφτει ο Οδυσσέας ανατρέπει τα πάντα.

Ο γάμος του Οδυσσέα με την Αρετή τινάζεται στον αέρα κι όλοι προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ. Ο Οδυσσέας προσπαθεί μάταια να πείσει την Αρετή για την αθωότητα του, ενώ ολόκληρη η ΕΡΓΚΑΝ είναι μουδιασμένη από τα γεγονότα.

Ο Χάρης με την Ελένη σε μία συζήτηση με την Αρετή προσπαθούν να καταλάβουν τη στάση της απέναντι στον Οδυσσέα, καθώς τους φαίνεται περίεργο που πίστεψε την Ευθυμίου και όχι αυτόν. Τέλος, η Κατερίνη επισκέπτεται την Αρετή για να της εκφράσει όσα νιώθει για αυτήν.

