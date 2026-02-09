Eurovision: Ώρα μηδέν για την ελληνική εκπροσώπηση

Σε λιγότερο από επτά ημέρες θα γνωρίζουμε το όνομα του καλλιτέχνη, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Η επιλογή θα γίνει μέσα από τρεις βραδιές-σόου, με τίτλο «Sing for Greece 2026», που έρχεται στην ΕΡΤ, με πολλές εκπλήξεις. Η μεγάλη μουσική διοργάνωση περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς, την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, καθώς και τον τελικό την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 21.00.

Οι βραδιές των ημιτελικών θα ανοίξουν με όλους τους υποψήφιους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν γνωστές ελληνικές συμμετοχές, βάζοντάς μας στο πνεύμα της Eurovision. Πριν από την παρουσίαση κάθε υποψηφιότητας στη σκηνή του «Sing for Greece 2026», θα παρακολουθούμε ένα πρωτότυπο χιουμοριστικό σκετς, με τη συμμετοχή των παρουσιαστών και του ερμηνευτή.

Οι εκπλήξεις του «Sing for Greece 2026» δεν τελειώνουν εδώ, καθώς κατά τη διάρκεια των τριών βραδιών, οι διαγωνιζόμενοι θα βρίσκονται στο Green room, απ’ όπου οι τηλεθεατές θα παρακολουθούν τις αντιδράσεις τους, την αγωνία τους και τις πρώτες δηλώσεις τους.

Μια ξεχωριστή νότα θα δώσουν ως special guests, η Klavdia στον Α’ ημιτελικό, η Τάμτα μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη φετινή Eurovision, Antigoni, στον Β’ ημιτελικό και ο Χρήστος Μάστορας στον τελικό.

Η περυσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision

Στους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό, που θα γίνει αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Τα μέλη της διεθνούς επιτροπής προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Σερβία.

Μετά από κάθε ημιτελικό, θα παρακολουθούμε, σε απευθείας μετάδοση, την κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης στον τελικό, καθώς και τις πρώτες δηλώσεις των διαγωνιζόμενων που προκρίθηκαν.

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Α’ ημιτελικό, στις 11 Φεβρουαρίου 2026 είναι:

«The Other Side», Alexandra Sieti «Drop It», THE Astrolabe «Aphrodite», Desi G «Ferto», Akylas «Paréa», Evangelia «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος «Slipping Away», Niya «Χάνομαι», Marseaux «Άλμα», Rosanna Mailan «Europa», STEFI «The Songwriter», Revery «Chaos», Dinamiss «YOU & I», STYLIANOS «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Β’ ημιτελικό, στις 13 Φεβρουαρίου 2026 είναι:

«AGAPI», RIKKI «Back in the game», GARVIN «Labyrinth», Mikay «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα «Mad About it», D3lta «ASTEIO», ZAF «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ «You Are The Fire», Stella Kay «Anatello», TIANORA «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia «Set Everything On Fire», BASILICA «Dark Side of the Moon», good job Nicky

