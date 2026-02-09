Eurovision: Ώρα μηδέν για την ελληνική εκπροσώπηση

Όλες οι λεπτομέρειες για το Sing for Greece…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Eurovision: Ώρα μηδέν για την ελληνική εκπροσώπηση
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε λιγότερο από επτά ημέρες θα γνωρίζουμε το όνομα του καλλιτέχνη, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Η επιλογή θα γίνει μέσα από τρεις βραδιές-σόου, με τίτλο «Sing for Greece 2026», που έρχεται στην ΕΡΤ, με πολλές εκπλήξεις. Η μεγάλη μουσική διοργάνωση περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς, την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, καθώς και τον τελικό την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 21.00.

Οι βραδιές των ημιτελικών θα ανοίξουν με όλους τους υποψήφιους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν γνωστές ελληνικές συμμετοχές, βάζοντάς μας στο πνεύμα της Eurovision. Πριν από την παρουσίαση κάθε υποψηφιότητας στη σκηνή του «Sing for Greece 2026», θα παρακολουθούμε ένα πρωτότυπο χιουμοριστικό σκετς, με τη συμμετοχή των παρουσιαστών και του ερμηνευτή.

Οι εκπλήξεις του «Sing for Greece 2026» δεν τελειώνουν εδώ, καθώς κατά τη διάρκεια των τριών βραδιών, οι διαγωνιζόμενοι θα βρίσκονται στο Green room, απ’ όπου οι τηλεθεατές θα παρακολουθούν τις αντιδράσεις τους, την αγωνία τους και τις πρώτες δηλώσεις τους.

Μια ξεχωριστή νότα θα δώσουν ως special guests, η Klavdia στον Α’ ημιτελικό, η Τάμτα μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη φετινή Eurovision, Antigoni, στον Β’ ημιτελικό και ο Χρήστος Μάστορας στον τελικό.

Κλαυδία

Η περυσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision

Στους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό, που θα γίνει αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Τα μέλη της διεθνούς επιτροπής προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Σερβία.

Μετά από κάθε ημιτελικό, θα παρακολουθούμε, σε απευθείας μετάδοση, την κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης στον τελικό, καθώς και τις πρώτες δηλώσεις των διαγωνιζόμενων που προκρίθηκαν.

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Α’ ημιτελικό, στις 11 Φεβρουαρίου 2026 είναι:

  1. «The Other Side», Alexandra Sieti
  2. «Drop It», THE Astrolabe
  3. «Aphrodite», Desi G
  4. «Ferto», Akylas
  5. «Paréa», Evangelia
  6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος
  7. «Slipping Away», Niya
  8. «Χάνομαι», Marseaux
  9. «Άλμα», Rosanna Mailan
  10. «Europa», STEFI
  11. «The Songwriter», Revery
  12. «Chaos», Dinamiss
  13. «YOU & I», STYLIANOS
  14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Β’ ημιτελικό, στις 13 Φεβρουαρίου 2026 είναι:

  1. «AGAPI», RIKKI
  2. «Back in the game», GARVIN
  3. «Labyrinth», Mikay
  4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
  5. «Mad About it», D3lta
  6. «ASTEIO», ZAF
  7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ
  8. «You Are The Fire», Stella Kay
  9. «Anatello», TIANORA
  10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia
  11. «Set Everything On Fire», BASILICA
  12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:10ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Οι αντιφατικές αναρτήσεις του 54χρονου σμήναρχου - «Ο εχθρός είναι εκ των έσω»

17:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Είμαι ζωντανός, όλα καλά» - Το μήνυμα του Καλάμπρια μετά τον τραυματισμό του

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Ένοχος ο ηθοποιός και σκηνοθέτης για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το Instant Win που μοιράζει κέρδη έως και 500 ευρώ στη στιγμή σε χιλιάδες τυχερούς

16:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνικό comeback στη νεανική ανεργία: Για πρώτη φορά έπεσε κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, στο 13% τον Δεκέμβριο

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Ρωσία: Βίασε τη 17χρονη κόρη του αφεντικού του και την τάισε στα γουρούνια

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Το θρυλικό L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda για πρώτη φορά στη Σπάρτη

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέμισαν τον τοίχο στην ανακαίνιση και βρήκαν χαρτονόμισμα και σημείωμα 20 ετών

16:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με κτηνοτρόφους αύριο στο Μαξίμου

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υπόγειο σουπερμάρκετ στη Νέα Ιωνία - Προληπτική εκκένωση από την Πυροσβεστική

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών-Λαμίας - Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Κηφισίας

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τι προκαλεί στην υγεία μας η παρακολούθηση σημαντικών αγώνων

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Παναγόπουλος: «Με λοιδορούν και με κατασυκοφαντούν - Θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες»

15:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα 1,05 εκατ. ευρώ από τη ΔΙΜΕΑ σε 3 σούπερ μάρκετ και 2 εταιρείες τροφίμων για υπέρβαση πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Επισκέφτηκε την Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης και έκθεση για τον Χατζηκυριάκος-Γκίκα

15:48LIFESTYLE

Eurovision: Ώρα μηδέν για την ελληνική εκπροσώπηση

15:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Το «αντίο» του Γιαννακόπουλου σε Φέντερμαν: «Τεράστια απώλεια, βαθιά ευγνωμοσύνη»

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Στη φυλακή η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία σε βάρος της 7χρονης κόρης της

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: 13 σκίερ, ορειβάτες και πεζοπόροι έχασαν τη ζωή τους στα βουνά μέσα σε μόλις μια εβδομάδα

15:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Εμμονικές βροχές σε 5 περιοχές» - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:24ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: «Είπα ψέματα ότι είμαι γιατρός για να με αφήσουν να κάνω ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι που έπεσε στο συντριβάνι» λέει ο νεαρός που έδωσε τις πρώτες βοήθειες

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακό δράμα στη Λαμία: Εγκατέλειψε το 10χρονο ΑμεΑ παιδί της έξω από τα δικαστήρια κι έφυγε

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Ρωσία: Βίασε τη 17χρονη κόρη του αφεντικού του και την τάισε στα γουρούνια

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Απέραντη θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης Ευανθίας – Η χαρά μετατράπηκε σε τραγωδία

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Ένοχος ο ηθοποιός και σκηνοθέτης για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού

15:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα 1,05 εκατ. ευρώ από τη ΔΙΜΕΑ σε 3 σούπερ μάρκετ και 2 εταιρείες τροφίμων για υπέρβαση πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

20:15WHAT THE FACT

Αυτό είναι το χωριό με το πιο μεγάλο όνομα στην Τουρκία - Αποτελείται από 23 γράμματα

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με ανήλικο που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα: Το επανέφεραν οι γιατροί στο Παίδων

12:28LIFESTYLE

Γιώργος Μάρκου: Πέθανε ο διευθυντής του MAD TV σε ηλικία 58 ετών

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υπόγειο σουπερμάρκετ στη Νέα Ιωνία - Προληπτική εκκένωση από την Πυροσβεστική

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Από την Θεσσαλονίκη ο 26χρονος που σκότωσε τον ελεγκτή – Τι λέει η οικογένεια του θύματος

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Αντί για μουσεία σε... ιδιώτες: Βγαίνουν στο «σφυρί» τα κειμήλια του 1821

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο που κόβει την ανάσα - Ληστές υποδύθηκαν τους αστυνομικούς για να κλέψουν χρηματαποστολή

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Καρπενήσι: Δεν υπήρχε συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων

15:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Εμμονικές βροχές σε 5 περιοχές» - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ