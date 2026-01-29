Η Έλενα Παπαρίζου ξανά στη Eurovision

Η Έλενα Παπαρίζου έχει γράψει τη δική της ιστορία στον θεσμό της Eurovision. Το 2001 βρέθηκε στην τρίτη θέση με το συγκρότημα Antique ερμηνεύοντας το «(I Would) Die for You», ενώ το 2005 χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη της νίκη με το αξέχαστο τραγούδι «My Number One».

Τώρα ετοιμάζεται να επιστρέψει ανάμεσα σε άλλα Eurovision Icons, που θα ηγηθούν του live tour της διοργάνωσης. Αυτή η μοναδική και αξέχαστη ζωντανή γιορτή για τα 70 μαγικά χρόνια του διαγωνισμού τραγουδιού θα ενώσει τους super stars της Eurovision με επιλεγμένους αστέρες από τον μεγάλο τελικό του 2026, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό ταξίδι μέσα από επτά δεκαετίες αξέχαστης μουσικής, συγκίνησης και κοινής χαράς.

Από διαχρονικούς ύμνους έως σύγχρονα κλασικά τραγούδια, οι θαυμαστές στις αρένες σε ολόκληρη την Ευρώπη θα ζήσουν τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision όπως ποτέ άλλοτε. Η πρώτη επίσημη Eurovision Song Contest live tour θα επισκεφθεί 10 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις από τις 15 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2026 και οι καλλιτέχνες θα ερμηνεύουν τις δικές τους συμμετοχές στη Eurovision σε κάθε συναυλία. Οι θαυμαστές του διαγωνισμού θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν συναρπαστικές νέες διασκευές αγαπημένων τραγουδιών από την 70χρονη ιστορία του θεσμού.

Alessandra (5η θέση – Νορβηγία 2023), Guy Sebastian (5η θέση – Αυστραλία 2015), Έλενα Παπαρίζου (Νικήτρια – Ελλάδα 2005, 3η θέση 2001), Johnny Logan (Νικητής – Ιρλανδία 1980, 1987), Katrina (Νικήτρια – Ηνωμένο Βασίλειο 1997), Lordi (Νικητές – Φινλανδία 2006) και Verka Serduchka (2η θέση – Ουκρανία 2007), είναι μερικοί από τους αστέρες που ανακοινώθηκαν. Το λαμπερό καστ μπορεί να διαφέρει ανά πόλη και χώρα, ενώ σε κάθε στάση θα εμφανίζονται και καλεσμένοι-έκπληξη.