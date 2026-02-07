Eurovision: Οι μεγάλοι αντίπαλοι της Ελλάδας και τα φαβορί των εθνικών τελικών

Τρεισήμισι μήνες μας χωρίζουν από τους δύο ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό της φετινής Eurovision και οι χώρες, που συμμετέχουν, τρέχουν και δεν φτάνουν! Κάποιες από αυτές έχουν ήδη «κλειδώσει» εκπροσώπους, κάποιες άλλες όπως η Ελλάδα μπαίνουν σε τροχιά εθνικών τελικών και το ενδιαφέρον γιγαντώνεται.

Στην περίπτωση της χώρας μας, στις 15 Φεβρουαρίου θα γνωρίζουμε το όνομα του καλλιτέχνη που θα πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τη Βιέννη. Ο Akylas με το «Ferto» συνεχίζει να θεωρείται το μεγάλο φαβορί, τόσο στο διαδίκτυο όσο και σε μεγάλες στοιχηματικές εταιρείας της Ελλάδας και του εξωτερικού.

To τραγούδι έχει ξεπεράσει τα 2.000.000 views στο YouTube και ο τραγουδιστής είναι έτοιμος για τη μεγάλη βραδιά. Στη δεύτερη θέση, με διαφορά, βρίσκεται ο good job Nicky και στην τρίτη η Marseaux. Όσο κι αν πολλοί θέλουν να το «φέρει» ο Akylas, όλα μπορούν να ανατραπούν αφού το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι μόνο θέμα κοινού αλλά και επιτροπών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα στοιχήματα για νίκη η Ελλάδα έχει «κλειδώσει» στην τριάδα και αυτό δημιουργεί προσδοκίες.

Μεγάλος αντίπαλος στη Βιέννη, όπως φαίνεται, θα είναι το Ισραήλ το οποίο έχει ανάψει φωτιές στη φετινή διοργάνωση αλλά βρίσκεται στην πρώτη θέση των προβλέψεων. Ο Noam Bettan, ο 27χρονος καλλιτέχνης, έχει στόχο αρχικά την πρόκριση από τον Α’ ημιτελικό στον τελικό. Ο τραγουδιστής αναδείχθηκε μέσα από το μουσικό talent show Hakohav Haba (Rising Star), ο τελικός του οποίου πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο, έπειτα από ψηφοφορία κοινού και κριτικής επιτροπής.

https://www.instagram.com/p/DTyOxzkjXg-/

Στη δεύτερη θέση των στοιχηματικών βρίσκεται η Φινλανδία. Ο εθνικός τελικός ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί, όμως τα φώτα πέφτουν πάνω στο ντουέτο των Linda Lampenius και Pete Parkkonen με το τραγούδι «Liekinheitin».

Το UMK [ο αντίστοιχος εθνικός τελικός] θα διεξαχθεί στις 28 Φεβρουαρίου, με τον νικητή να προκύπτει από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού και των διεθνών κριτικών επιτροπών. Η ψήφος του φινλανδικού κοινού έχει καθοριστικό ρόλο, καθώς αντιστοιχεί στο 75% του τελικού αποτελέσματος, ενώ οι επιτροπές καλύπτουν το υπόλοιπο 25%.

Στον επίσημο λογαριασμό του UMK στο Instagram δημοσιεύτηκε πρόσφατα ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο οι δύο καλλιτέχνες ερμηνεύουν ένα μικρό απόσπασμα της συμμετοχής τους.

https://www.instagram.com/reel/DUBGoyCk3Wd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Φαβορί, για μία ακόμη σεζόν, παραμένει η Σουηδία η οποία και πέρυσι είχε κάνει πάταγο με τους KAJ και το «Bara Bada Bastu». Η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τέταρτη θέση, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί το όνομα του εκπροσώπου. Στις 7 Μαρτίου θα γνωρίζουμε τον καλλιτέχνη που θα ταξιδέψει στην Αυστρία, με το συγκρότημα Korslagda να έχει προβάδισμα.

