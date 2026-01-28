Eurovision: Στην τρίτη θέση εκτοξεύτηκε η Ελλάδα στα στοιχήματα

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1, θα ανακοινωθεί το όνομα του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 70η διοργάνωση της Eurovision, στη Βιέννη. Ο Akylas σαρώνει με το «Ferto», ενώ ακολουθεί ο Good Job Nicky, με τους δύο τραγουδιστές να αναμένεται να κονταροχτυπηθούν.

Ωστόσο, η μεγάλη έκπληξη έρχεται από τις στοιχηματικές εταιρείες του εξωτερικού. Για πρώτη χρονιά, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες για τη συμμετοχή μας, τα μεγαλύτερα γραφεία δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι ανάμεσα στα φαβορί για τη νίκη.

Τις τελευταίες ώρες, μάλιστα, η χώρα μας έχει ανέβει στην τρίτη θέση από την τέταρτη που ήταν τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και τη δωδέκατη που ήταν στην αρχή! Η εν λόγω εξέλιξη αποδεικνύει ότι οι Eurofans μάς υπολογίζουν ως μετρήσιμη δύναμη και το ενδιαφέρον κορυφώνεται.

Επικρατέστερος νικητής της φετινής Eurovision είναι το Ισραήλ με τον Νόαμ Μπετάν, με δεύτερη τη Φινλανδία. Την πεντάδα συμπληρώνει η Σουηδία και η Ουκρανία, ενώ η δεκάδα απαρτίζεται -σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχήματα- από τις Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία.

Πώς θα αναδειχθεί ο εκπρόσωπος της Ελλάδας

Τα 14 από τα 28 ελληνικά τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Α’ ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, και τα υπόλοιπα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Β’ ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Από κάθε ημιτελικό 7 τραγούδια θα προκριθούν στον τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον μεγάλο τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνής και μία ελληνική), χαρίζοντας στον ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τη Βιέννη.

Διαβάστε επίσης